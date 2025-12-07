«Меня хотят сделать козлом отпущения»: Салах наехал на «Ливерпуль»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо Мх
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.34
П2
4.54
Футбол. Италия
14:30
Кремонезе
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.03
П2
3.48
Футбол. Испания
16:00
Эльче
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.46
П2
3.71
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.11
П2
1.67
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.92
X
3.79
П2
1.66
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.53
П2
5.45
Футбол. Франция
17:00
Ницца
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.75
П2
4.10
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.61
П2
3.00
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.42
П2
3.89
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.18
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.64
X
3.80
П2
6.00
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.32
П2
2.72
Футбол. Англия
19:30
Фулхэм
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.29
П2
2.83
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.65
П2
4.81
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.11
П2
3.20
Футбол. Испания
20:30
Эспаньол
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.27
П2
3.19
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.02
П2
3.25
Футбол. Франция
22:45
Лорьян
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.49
X
3.54
П2
2.14
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.71
П2
9.50
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2

«Меня хотят сделать козлом отпущения»: Салах наехал на «Ливерпуль»

Салах: в «Ливерпуле» меня хотят сделать козлом отпущения, они не держат слово.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах раскритиковал английский футбольный клуб за свое текущее положение в команде и заявил, что его пытаются сделать козлом отпущения.

«Ливерпуль» в субботу сыграл вничью с «Лидсом» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 3:3. По ходу матча мерсисайдцы вели 2:0 и 3:2, но пропустили третий мяч на шестой добавленной ко второму тайму минуте. «Ливерпуль» одержал две победы в последних десяти турах чемпионата. Салах в трех последних играх оставался в запасе и в двух из них так и не появился на поле.

«В третий раз подряд на скамейке, кажется, впервые в моей карьере. Честно говоря, я очень-очень разочарован. Я сделал так много для клуба за эти годы, особенно в прошлом сезоне. А теперь я сижу на скамейке и не знаю почему. Кажется, в клубе меня решили сделать козлом отпущения. Вот что я чувствую. Мне кажется, совершенно очевидно, что кто-то хочет свалить всю вину на меня. Летом мне давали много обещаний, но уже третий матч я сижу на скамейке, так что не могу сказать, что они сдержали слово. В прошлом я много раз говорил, что у меня хорошие отношения с тренером, но неожиданно никаких отношений у нас не осталось. Я не знаю причин, но мне кажется, как я это вижу, кто-то не хочет видеть меня в клубе», — цитирует Салаха Sky Sports.

«Ливерпуль» 13 декабря примет «Брайтон», после чего Салах отправится на Кубок африканский наций для выступления за сборную Египта. Нападающий не исключает, что матч с «Брайтоном» может стать для него последним за мерсисайдский клуб.

«В футболе никогда не знаешь. Я не принимаю такую ситуацию. Я сделал так много для этого клуба», — подчеркнул 33-летний египтянин.

Салах выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2017 года. В составе «красных» он дважды стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 420 матчах за клуб.