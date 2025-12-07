«Меня хотят сделать козлом отпущения»: Салах наехал на «Ливерпуль»

«В третий раз подряд на скамейке, кажется, впервые в моей карьере. Честно говоря, я очень-очень разочарован. Я сделал так много для клуба за эти годы, особенно в прошлом сезоне. А теперь я сижу на скамейке и не знаю почему. Кажется, в клубе меня решили сделать козлом отпущения. Вот что я чувствую. Мне кажется, совершенно очевидно, что кто-то хочет свалить всю вину на меня. Летом мне давали много обещаний, но уже третий матч я сижу на скамейке, так что не могу сказать, что они сдержали слово. В прошлом я много раз говорил, что у меня хорошие отношения с тренером, но неожиданно никаких отношений у нас не осталось. Я не знаю причин, но мне кажется, как я это вижу, кто-то не хочет видеть меня в клубе», — цитирует Салаха Sky Sports.