«Меня хотят сделать козлом отпущения»: Салах наехал на «Ливерпуль»

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах раскритиковал английский футбольный клуб за свое текущее положение в команде и заявил, что его пытаются сделать козлом отпущения.
«Ливерпуль» в субботу сыграл вничью с «Лидсом» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 3:3. По ходу матча мерсисайдцы вели 2:0 и 3:2, но пропустили третий мяч на шестой добавленной ко второму тайму минуте. «Ливерпуль» одержал две победы в последних десяти турах чемпионата. Салах в трех последних играх оставался в запасе и в двух из них так и не появился на поле.
«В третий раз подряд на скамейке, кажется, впервые в моей карьере. Честно говоря, я очень-очень разочарован. Я сделал так много для клуба за эти годы, особенно в прошлом сезоне. А теперь я сижу на скамейке и не знаю почему. Кажется, в клубе меня решили сделать козлом отпущения. Вот что я чувствую. Мне кажется, совершенно очевидно, что кто-то хочет свалить всю вину на меня. Летом мне давали много обещаний, но уже третий матч я сижу на скамейке, так что не могу сказать, что они сдержали слово. В прошлом я много раз говорил, что у меня хорошие отношения с тренером, но неожиданно никаких отношений у нас не осталось. Я не знаю причин, но мне кажется, как я это вижу, кто-то не хочет видеть меня в клубе», — цитирует Салаха Sky Sports.
«Ливерпуль» 13 декабря примет «Брайтон», после чего Салах отправится на Кубок африканский наций для выступления за сборную Египта. Нападающий не исключает, что матч с «Брайтоном» может стать для него последним за мерсисайдский клуб.
«В футболе никогда не знаешь. Я не принимаю такую ситуацию. Я сделал так много для этого клуба», — подчеркнул 33-летний египтянин.
Салах выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2017 года. В составе «красных» он дважды стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 420 матчах за клуб.