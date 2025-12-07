Крутейший сейв и ноль пропущенных! Сафонов вернулся в ворота «ПСЖ» и удивил

Прошлый сезон стал для Матвея успешным в плане трофеев: золото чемпионата Франции, национальные Кубок и Суперкубок, победа в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА плюс досадное серебро клубного чемпионата мира в США. Сафонов хоть и был вторым номером, но все же отыграл 17 матчей, в которых семь раз отстоял на ноль и пропустил 13 мячей. К счастью, фееривший в воротах Джанлуиджи Доннарумма разругался с парижанами из-за контракта и покинул лучший клуб Европы — казалось бы, вот он шанс.