Сафонов высказался о первом матче за «ПСЖ» в сезоне

В субботу «ПСЖ» обыграл дома «Ренн» (5:0) в 15-м туре чемпионата Франции. Основной голкипер столичного клуба Люка Шевалье не вошел в заявку на матч, место в воротах занял Сафонов, который впервые в текущем сезоне сыграл за парижан. Россиянин отразил два удара и провел свой третий сухой матч в Лиге 1 с момента перехода в парижский клуб летом 2024 года.