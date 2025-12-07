Сафонов высказался о первом матче за «ПСЖ» в сезоне

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский голкипер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов заявил, что достойно провел свой первый в сезоне матч.
В субботу «ПСЖ» обыграл дома «Ренн» (5:0) в 15-м туре чемпионата Франции. Основной голкипер столичного клуба Люка Шевалье не вошел в заявку на матч, место в воротах занял Сафонов, который впервые в текущем сезоне сыграл за парижан. Россиянин отразил два удара и провел свой третий сухой матч в Лиге 1 с момента перехода в парижский клуб летом 2024 года.
«Долгожданная лично мною игра. Очень счастлив, что получилось выйти, сыграть и сделать это достойно. Надеюсь, что дальше — больше», — сказал Сафонов в своем Telegram-канале.
Сафонову 26 лет, в дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. В составе «ПСЖ» он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.