Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо Мх
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.34
П2
4.54
Футбол. Италия
14:30
Кремонезе
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.03
П2
3.48
Футбол. Испания
16:00
Эльче
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.46
П2
3.71
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.11
П2
1.67
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.92
X
3.79
П2
1.66
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.53
П2
5.45
Футбол. Франция
17:00
Ницца
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.75
П2
4.10
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.61
П2
3.00
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.42
П2
3.89
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.18
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.64
X
3.80
П2
6.00
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.32
П2
2.72
Футбол. Англия
19:30
Фулхэм
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.29
П2
2.83
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.65
П2
4.81
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.11
П2
3.20
Футбол. Испания
20:30
Эспаньол
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.27
П2
3.19
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.02
П2
3.25
Футбол. Франция
22:45
Лорьян
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.49
X
3.54
П2
2.14
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.71
П2
9.50
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2

Сафонов высказался о первом матче за «ПСЖ» в сезоне

Вратарь «ПСЖ» Сафонов заявил, что был рад наконец сыграть в новом сезоне.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский голкипер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов заявил, что достойно провел свой первый в сезоне матч.

В субботу «ПСЖ» обыграл дома «Ренн» (5:0) в 15-м туре чемпионата Франции. Основной голкипер столичного клуба Люка Шевалье не вошел в заявку на матч, место в воротах занял Сафонов, который впервые в текущем сезоне сыграл за парижан. Россиянин отразил два удара и провел свой третий сухой матч в Лиге 1 с момента перехода в парижский клуб летом 2024 года.

«Долгожданная лично мною игра. Очень счастлив, что получилось выйти, сыграть и сделать это достойно. Надеюсь, что дальше — больше», — сказал Сафонов в своем Telegram-канале.

Сафонову 26 лет, в дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. В составе «ПСЖ» он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.