В КПЛ расстались с призёром чемпионата Европы

В 2016 году Колодин вместе с главным тренером Андреем Карповичем провёл сезон в «Алтае». До сегодняшнего дня они работали в тандеме в ведущих клубах страны, и становились серебряными и бронзовыми призёрами КПЛ.
Колодин — бывший игрок сборной России. В 2008 году он завоевал бронзу чемпионата Европы.
Ранее «Елимай» расстался с экс-игроком сборной Сербии, подробности — по ссылке.
Напомним, «Елимай» завершил сезон КПЛ-2025 на четвёртом месте и впервые в истории клуба сыграет в еврокубках — Лиге конференций.