Шел на «Золотой мяч», но превратился в изгоя всего за полгода: что ждет Салаха после скандального интервью?

«Такое впечатление, что клуб бросил меня под колеса автобуса. Так я это чувствую. Кое-кто хочет возложить всю вину на меня. Летом мне многое обещали, а пока что я уже три матча на скамейке, поэтому я не могу сказать, что они сдержали обещания. Прежде я много раз говорил, что у меня хорошие отношения с тренером, и внезапно у нас больше нет никаких отношений. Я не знаю почему, но мне кажется, что кое-кто не хочет [видеть] меня в этом клубе. Так я это вижу».