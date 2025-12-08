Шел на «Золотой мяч», но превратился в изгоя всего за полгода: что ждет Салаха после скандального интервью?

Главной темой выходных в АПЛ стало даже не поражение «Арсенала» от «Астон Виллы», в результате чего «Манчестер Сити» сократил отставание от первого места до двух очков, — а интервью Мохамеда Салаха, которое он дал в микст-зоне после матча с «Лидсом».
В трех последних матчах «Ливерпуля» в рамках Премьер-лиги египтянин оставался в запасе: отыграл второй тайм против «Сандерленда» и вообще не появился на поле во встречах с «Вест Хэмом» и «Лидсом». Очевидно, что лучшего игрока прошлого сезона такое положение вещей устраивать не может. Однако мало кто ожидал, что Салах вступит со своим клубом в открытую конфронтацию.
«Меня не хотят видеть в клубе»: скандальное заявление Салаха
«Во что я не могу поверить? В то, что провел на лавке 90 минут! Кажется, я впервые в своей карьере оказался на лавке третий раз подряд. Я очень, очень расстроен, если честно, — заявил Мохамед перед журналистами. — Я сделал так много для этого клуба на протяжении всех этих лет и особенно в прошлом сезоне. Теперь я сижу на лавке и не знаю почему».
По мнению Салаха, главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот решил сделать из него козла отпущения и возложить на него главную ответственность за провальные результаты в нынешнем сезоне:
«Такое впечатление, что клуб бросил меня под колеса автобуса. Так я это чувствую. Кое-кто хочет возложить всю вину на меня. Летом мне многое обещали, а пока что я уже три матча на скамейке, поэтому я не могу сказать, что они сдержали обещания. Прежде я много раз говорил, что у меня хорошие отношения с тренером, и внезапно у нас больше нет никаких отношений. Я не знаю почему, но мне кажется, что кое-кто не хочет [видеть] меня в этом клубе. Так я это вижу».
На следующих выходных «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Брайтоном» на «Энфилде» в 16-м туре Премьер-лиги. Салах предупредил болельщиков, что встреча с «чайками» может стать для него последней в красной футболке:
«Я позвал свою семью на матч с “Брайтоном”. Я не знаю, сыграю я или нет, но я собираюсь насладиться этим матчем, потому что не знаю, что теперь случится. Я буду на “Энфилде”, чтобы попрощаться с фанатами и отправиться на Кубок Африки. Я не знаю, что случится, пока я буду на Кубке. Может ли это быть мой последний матч за “Ливерпуль”? В футболе ты никогда не знаешь. Эта ситуация неприемлема для меня. Я сделал так много для этого клуба».
Вполне вероятно, что как следует попрощаться с «Энфилдом» у Салаха не получится. По данным известного инсайдера @indykaila, египтянин может быть исключен из состава команды на ее ближайший матч — выездную встречу с «Интером» в Лиге чемпионов, которая состоится 9 декабря. Если это действительно произойдет, шансов попасть в заявку на игру с «Брайтоном» у египтянина будет немного. А дальше он отправится в расположение сборной Египта, чтобы принять участие в Кубке африканских наций. Таким образом, на данный момент наиболее вероятным кажется расклад, при котором Салах уже провел свой последний матч за «Ливерпуль» — им стала домашняя ничья с «Сандерлендом».
Салах — священная корова для «Ливерпуля». Идеального решения по нему не существует
В случае с Салахом «Ливерпуль» наступил на грабли, которые уже били по лбу другим грандам Премьер-лиги. После невероятного выступления Мохамеда в прошлом сезоне руководство «красных» не могло не предложить ему новый контракт. Болельщики бы просто не приняли расставания с египтянином, особенно учитывая тот факт, что летом «Ливерпулю» пришлось отпустить в «Реал» Трента Александер-Арнольда. В результате африканский вингер продлил контракт с чемпионами Англии до конца сезона-2026/27 с зарплатой около 400 тысяч фунтов в неделю (без учета бонусов за результативность).
Между тем прошедшим летом Салаху исполнилось уже 33 года — солидный возраст для игрока его позиции. Предлагая Мохамеду новый крупный контракт, руководство клуба должно было держать в голове, что он в любой момент может потерять былую форму — исключительно по физиологическим причинам. Даже на берегу эта ситуация выглядела взрывоопасной; надежного плана на тот случай, если Салах начнет играть плохо, в распоряжении Слота не было.
Голландский тренер прекрасно понимал: посадив египтянина в запас, он создаст дополнительное напряжение в раздевалке, — из-за чего по возможности долго откладывал напрашивающееся решение. Однако, когда над самим Слотом нависла угроза отставки, ему пришлось пойти на радикальные меры. Так Салах, который выступает за «Ливерпуль» с 2017 года, впервые за все время в Мерсисайде почувствовал, что тренер на него не рассчитывает.
Надо признать, что произошло это не на пустом месте. В нынешнем сезоне Мо и правда выступает ниже своего привычного уровня, как и ряд других футболистов команды (неожиданный регресс, в частности, настиг Ибраима Конате и Алексиса Макаллистера). Вместе с тем нужно признать и то, что решением посадить Салаха в запас Слот лишь добавил себе головной боли. С одной стороны, результаты команды не слишком улучшились, с другой — Арне получил открытый конфликт с главной звездой «Энфилда».
«Ливерпуль» повторил ошибку «Арсенала», давшего огромный контракт Обамеянгу
Несколько лет назад в аналогичную ловушку угодил лондонский «Арсенал». После того, как Пьер-Эмерик Обамеянг единолично принес «канонирам» успех в Кубке Англии-2020, ему предложили новый улучшенный контракт на 250 тысяч фунтов в неделю. Африканец с удовольствием его подписал, но тут же снизил требования к себе и впредь выступал на поле ниже своих стандартов. Нападающего много критиковали в соцсетях, но Микель Артета еще долго не решался сделать его запасным. По итогу Обамеянг отыграл с капитанской повязкой еще один календарный год, пока Артета не нашел дисциплинарный повод раз и навсегда от него избавиться.
На счастье для Слота, Салах не стал выжидать целый год и практически мгновенно дал повод к тому, чтобы тренер настаивал на его немедленной продаже. По степени громкости выступление Мохамеда перед прессой можно сравнить со знаменитым интервью Криштиану Роналду Пирсу Моргану — тогда португалец сжег все мосты и вскорости перебрался из «Манчестер Юнайтед» в чемпионат Саудовской Аравии. На Салаха на Ближнем Востоке тоже будет много претендентов: заполучить суперзвезду-мусульманина явно захотят все местные топы.
Жаль, что история любви между египтянином и «Ливерпулем» заканчивается так некрасиво. Выступая в красной футболке, Салах побил множество рекордов и выиграл россыпь трофеев, включая две Премьер-лиги и Лигу чемпионов. Но теперь, похоже, в его футбольной биографии настало время для новой главы.
Автор: Тимофей Яценко
