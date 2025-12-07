Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Кристал Пэлас
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.40
П2
2.97
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия Д
0
:
Хоффенхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.40
П2
4.80
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
Гавр
0
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
2.76
X
2.87
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
0
:
ЦСКА
1
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.26
П2
2.64
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
27.00
П2
84.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
0
:
Севилья
1
Все коэффициенты
П1
11.50
X
3.50
П2
4.40
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
3
:
Вердер
2
Все коэффициенты
П1
1.04
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.12
П2
3.55
Футбол. Испания
20:30
Эспаньол
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.25
П2
3.20
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.99
П2
3.27
Футбол. Франция
22:45
Лорьян
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.78
X
3.49
П2
2.07
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.76
П2
10.00
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

Два клуба РПЛ начали борьбу за трансфер звезды сборной Казахстана

Московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат» ведут переговоры о подписании 22-летнего крайнего нападающего сборной Казахстана Галымжана Кенжебека, чей контракт с «Елимаем» истекает в конце декабря, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова.

Источник: КФФ

Перспективный футболист в прицеле российских клубов

Галымжан Кенжебек летом присоединился к «Елимаю» и помог команде завершить сезон на четвёртом месте, что позволило семейскому клубу выйти в квалификацию Лиги конференций. В сборной Казахстана он уже проявил себя как ключевой игрок: 10 октября в отборочном матче на ЧМ-2026 против Лихтенштейна он оформил дубль, обеспечив победу 4:0.

Статистика сезона КПЛ

На клубном уровне его выступления также впечатляют: 6+4 за 11 матчей чемпионата Казахстана в 2025 году. Эти результаты привлекли внимание европейских клубов, включая «Олимпиакос» и «Данди Юнайтед».

Перспективы трансфера

Трансферная стоимость Кенжебека оценивается в 600 тысяч евро (около 351,8 миллиона тенге). Московский клуб и грозненский пытаются убедить игрока выбрать именно их, учитывая его потенциал и ключевую роль в составе сборной Казахстана.