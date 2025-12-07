Два клуба РПЛ начали борьбу за трансфер звезды сборной Казахстана

Галымжан Кенжебек летом присоединился к «Елимаю» и помог команде завершить сезон на четвёртом месте, что позволило семейскому клубу выйти в квалификацию Лиги конференций. В сборной Казахстана он уже проявил себя как ключевой игрок: 10 октября в отборочном матче на ЧМ-2026 против Лихтенштейна он оформил дубль, обеспечив победу 4:0.