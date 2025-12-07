Появились новости о выборе главного тренера в топ-клуб КПЛ

Информация об увольнении болгарина и потенциальном назначении Демченко является преждевременной. Несмотря на то, что в руководстве «Актобе» действительно симпатизируют экс-тренеру столичного «Жениса», кадровые решения будут приняты после того, как клуб перейдет в собственность нового владельца.
«Актобе» отменил учебно-тренировочный сбор, запланированный на середину декабря и приостановил работу на трансферном рынке. Демченко интересен другим клубам казахстанской премьер-лиги (КПЛ) и Восточной Европы.
В минувшем сезоне под руководством 49-летнего тренера «Женис» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата.