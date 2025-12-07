Появились новости о выборе главного тренера в топ-клуб КПЛ

Информация об увольнении болгарина и потенциальном назначении Демченко является преждевременной. Несмотря на то, что в руководстве «Актобе» действительно симпатизируют экс-тренеру столичного «Жениса», кадровые решения будут приняты после того, как клуб перейдет в собственность нового владельца.