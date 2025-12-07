Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
2.88
X
2.55
П2
3.65
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
1
:
Болонья
1
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.50
П2
3.85
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
4.50
X
1.68
П2
5.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Осер
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
2-й тайм
Гавр
0
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
22.00
X
1.10
П2
21.00
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.99
П2
3.30
Футбол. Франция
22:45
Лорьян
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.79
X
3.48
П2
2.07
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.92
П2
10.75
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

Появились новости о выборе главного тренера в топ-клуб КПЛ

Футбольный клуб «Актобе» высоко оценивает тренерские способности украинца Андрея Демченко, однако Николай Костов продолжает числиться в качестве главного тренера, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Источник: Соцсети

Информация об увольнении болгарина и потенциальном назначении Демченко является преждевременной. Несмотря на то, что в руководстве «Актобе» действительно симпатизируют экс-тренеру столичного «Жениса», кадровые решения будут приняты после того, как клуб перейдет в собственность нового владельца.

«Актобе» отменил учебно-тренировочный сбор, запланированный на середину декабря и приостановил работу на трансферном рынке. Демченко интересен другим клубам казахстанской премьер-лиги (КПЛ) и Восточной Европы.

В минувшем сезоне под руководством 49-летнего тренера «Женис» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата.