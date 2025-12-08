Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

«Сантос» с Неймаром сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата Бразилии

«Сантос» разгромил «Крузейро» в домашнем матче заключительного, 38-го тура чемпионата Бразилии — 3:0.

Источник: Reuters

Голы забили Тасиану (дважды) и Жуан Шмидт. 33-летний нападающий Неймар вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Ранее врачи рекомендовали Неймару пропустить оставшиеся матчи чемпионата из-за травмы колена, однако форвард все равно участвовал в играх и в четырех матчах забил четыре гола и отдал результативную передачу.

«Сантос» занял 12-е место в турнирной таблице, избежал вылета из Серии А и вышел в групповой этап Южноамериканского кубка. Чемпионом стал «Фламенго». Второе место занял «Палмейрас», а третье — «Крузейро».

Неймар в сезоне-2025 в 27 матчах забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.