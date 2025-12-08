«Сантос» с Неймаром сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата Бразилии

Голы забили Тасиану (дважды) и Жуан Шмидт. 33-летний нападающий Неймар вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
Ранее врачи рекомендовали Неймару пропустить оставшиеся матчи чемпионата из-за травмы колена, однако форвард все равно участвовал в играх и в четырех матчах забил четыре гола и отдал результативную передачу.
«Сантос» занял 12-е место в турнирной таблице, избежал вылета из Серии А и вышел в групповой этап Южноамериканского кубка. Чемпионом стал «Фламенго». Второе место занял «Палмейрас», а третье — «Крузейро».
Неймар в сезоне-2025 в 27 матчах забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.