«Наполи» обыграл «Ювентус», Хейлунн забил два гола

«Наполи» победил «Ювентус» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Источник: Reuters

Счет на 7-й минуте открыл нападающий «Наполи» Расмус Хейлунн, на 59-й минуте полузащитник Кенан Йылдыз забил ответный гол. На 78-й минуте Хейлунн вновь вывел хозяев вперед.

«Наполи» одержал пятую победу подряд во всех турнирах. Он поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А — у команды 31 очко после 14 матчей. «Ювентус» прервал серию из трех побед подряд и занимает седьмое место (23 очка после 14 матчей).

В 15-м туре «Наполи» 14 декабря сыграет на выезде с «Удинезе». «Ювентус» в тот же день встретится в гостях с «Болоньей».

Наполи
2:1
Первый тайм: 1:0
Ювентус
Футбол, Италия, 14-й тур
7.12.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Диего Армандо Марадона
Главные тренеры
Антонио Конте
Лучано Спаллетти
Голы
Наполи
Расмус Хейлунн
7′
Расмус Хейлунн
78′
Ювентус
Кенан Йылдыз
59′
Составы команд
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
31
Сэм Бекема
70′
4
Алессандро Буонджорно
33′
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
19
Расмус Хейлунн
20
Эльиф Эльмас
8
Скотт Мактоминай
17
Матиас Оливера
70′
37
Леонардо Спинаццола
7
Давид Нерес
79′
21
Маттео Политано
70
Ноа Ланг
86′
26
Антонио Вергара
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
52′
8
Тен Копмейнерс
6
Ллойд Келли
22
Уэстон Маккенни
5
Мануэль Локателли
27
Андреа Камбьясо
71′
18
Филип Костич
32
Хуан Кабаль
46′
30
Жонатан Давид
19
Кефрен Тюрам
82′
11
Эдон Жегрова
7
Франсишку Консейсау
75′
21
Фабио Миретти
10
Кенан Йылдыз
76′
20
Лоис Опенда
Статистика
Наполи
Ювентус
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
4
1
Угловые
9
0
Фолы
6
15
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Федерико Ла Пенна
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти