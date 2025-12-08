«Реал» провалил юбилейный матч Мбаппе, Спаллетти проиграл в Неаполе, «Кристал Пэлас» — в топ-4 АПЛ!

Англия: эффект Гласнера
В любой другой день встреча «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» оказалась бы на периферии внимания, как одно из многочисленных лондонских дерби. Однако в это воскресенье, во-первых, не играл ни один из топ-клубов, а во-вторых, у «орлов» появился реальный шанс забраться в лигочемпионскую четверку. Кто в это верил перед стартом сезона? Наверное, такое же количество людей, что ставило на команду Оливера Гласнера накануне майского финала Кубка Англии против «Манчестер Сити» или в преддверии встречи с казавшимся несокрушимым «Ливерпулем» в английском Суперкубке. Но мы же знаем, кто хорошо смеется. У «Пэлас» есть два трофея, а теперь в таблице он выше «Челси», «МЮ», «Тоттенхэма» и «Ньюкасла».
Эффект Гласнера! В том числе и в дерби. В 2025-м году «орлы» выиграли у земляков пять из восьми выездных матчей — столько же, сколько суммарно за предыдущие семь лет! «Фулхэму» же на его поле они не уступают на протяжении семи встреч, и победу в концовке гостям принес Геи, который отличился после корнера в исполнении Йереми Пино. Удивительно, кстати, но прежде защитник сборной Англии не забивал в АПЛ головой. А еще он и его партнеры круто обороняются. Иначе «Пэлас» ни за что не выиграл бы за год восемь матчей, в которых владел мячом менее сорока процентов игрового времени. Не всем это нравится, только ответ красно-синих — в таблице, а их болельщики словно заранее получили подарок на католическое Рождество.
Испания: шведский нокаут для Мадрида
В середине недели Мбаппе выдал крутую игру против «Атлетика», а воскресный матч стал для француза юбилейным — 50-м за «Реал» в Ла Лиге, где у него в среднем больше одного результативного действия за тур (47+7). Вот только игра давалась мадридцам со скрипом. Они несколько раз пропускали выпады «Сельты», и, срывая один из них, травму получил Эдер Милитао. Для «Королевского клуба» это вторая подряд потеря игрока обороны вслед за выбывшим до февраля Александером-Арнольдом.
Пришлось поволноваться и за Мбаппе, который в концовке первого тайма повредил пальцы руки и после оказания помощи вернулся на поле, морщась от боли. К голу же в первой половине ближе всех оказался Винисиус Жуниор, однако его удар вытянул Раду. С началом же второго тайма давление сливочных стало усиливаться, но именно при их очевидном преимуществе «Сельта» забила, а удар Сведберга пяткой получился одновременно красивым и издевательским. В ответ же ворота не поразил никто, включая упустившего отличный шанс Мбаппе.
Апогей мадридского бессилия — эмоциональный срыв в концовке с букетом карточек. Каррерас и вовсе получил два предупреждения, составив компанию удаленному ранее Франу Гарсии. Такого «Сантьяго Бернабеу» не видел в Ла Лиге два десятка лет. А при двойном большинстве Сведберг издевательски оформил дубль при помощи отыгравшей всего несколько минут галисийской легенды Яго Аспаса. Швед, кстати, тоже вышел на замену и стал лишь третьим в истории джокером, который оформил дубль в гостях у «Реала». «Сельта» же превзошла мадридцев на их поле впервые за 19 лет, и теперь команда Хаби Алонсо отстает от «Барселоны» уже на четыре очка.
Италия: датская ничья в пользу «Ромы»
«Рома» забуксовала, впервые с начала года проиграв и не сумев отличиться в Серии А в двух турах подряд. На Сардинии «волкам» сильно осложнил жизнь Зеки Челик, которого удалили на 52-й минуте. Правда, следующее решение судей в пользу «Кальяри» оказалось ошибочным и потребовало вмешательства ВАР. Уже у монитора арбитр убедился, что Фолоруншо сбили перед штрафной, поэтому пенальти был отменен. Однако полностью избежать неприятностей римлянам не удалось, и в концовке Гаэтано неотразимо пробил с острого угла после передачи Себастьяно Эспозито.
Позиции «Ромы» по итогам тура зависели от ее земляков из «Лацио», которые принимали идущую пятой «Болонью». Итоговая ничья оказалась в пользу команды Джан Пьеро Гасперини, сохранившей за собой четвертое место. А обмен Исаксена и Одгара результативными ударами с интервалом в две минуты заставил потрудиться итальянских статистиков. Оказывается, два датских игрока не отличались в чемпионате в одном матче за разные команды с 1955 года. Причем и семьдесят лет назад подобное случилось в игре «Лацио», который принимал «Милан» (тогда отличились Хансен и Соренсен).
В центральном матче тура к «Наполи» приехал подаривший Неаполю долгожданное скудетто Лучано Спаллетти. Можно даже пошутить, что он и другой король Юга — Антонио Конте — в воскресенье разыгрывали неаполитанский суперкубок. Хотя по факту это был спор не за что-то эфемерное, а за вполне осязаемые результаты. «Ювентус» в случае успеха догонял «Рому», а действующий чемпион возвращался на первое место, куда накануне поднялся «Интер».
Хозяева выступали в роли фаворита, и Хейлунн на 7-й минуте оформил в ворота бьянконери самый быстрый для «Наполи» гол с апреля 1989 года. А можно было даже превзойти достижение прошлого века, однако из отличной позиции промахнулся наносивший удар головой Мактоминай. Шотландец в первом тайме упустил две отличные возможности забить, и уже после перерыва об этом пришлось пожалеть, когда Хейлунн стал жертвой жесткого отбора в исполнении Локателли. Он дал начало классной быстрой атаке, и после паса Маккенни с острого угла мяч под дальнюю штангу покатил Кенан Йылдыз.
Однако перелома не случилось, а Хейлунн снова проявил себя с лучшей стороны. Хотя в чем-то датчанину повезло, так как мяч прилетел к нему на голову, когда верховую борьбу у другого неаполитанца выиграл Маккенни. В свою очередь вышедший на замену Жегрова в компенсированное время пробил так, что не доставил Милинковичу-Савичу серьезных проблем. «Наполи» сохранил лидерство, а стадион Диего Марадоны остался неприступным в 2025 году (+11=3).
Германия: Дортмунд помог Леверкузену
Победа «Боруссии» порадовала не только дортмундских болельщиков, но и поклонников «Байера». Леверкузенцы остались в топ-4, так как при равенстве очков опережают «Хоффенхайм» по дополнительным показателям. Правда, и отставание от Дортмунда выросло до пяти баллов. А в составе «деревенских» самым невезучим оказался голкипер сборной Германии Бауманн, так как теперь он делит рекорд Бундеслиги по количеству вратарских поражений с Айке Иммелем (по 190). В воскресенье голкипера сначала огорчил Брандт, который в концовке быстрой атаки из площади ворот замкнул прострел Яна Коуту. А потом после розыгрыша корнера почти с линии штрафной мяч в угол отправил поскользнувшийся в момент удара Шлоттербек. Команда Нико Ковача была даже близка к крупной победе, однако в концовке выскочивший к воротам Гирасси попал в перекладину.
Статистика дня
4 удара в створ нанес «Брайтон» после 88-й минуты, и один из них принес «чайкам» ничью в «Вест Хэмом». В этом сезоне ни одна команда АПЛ не демонстрировала такой точности в концовках.
5 красных карточек получили в этом сезоне игроки «Лиона» — самой недисциплинированной команды Лиги 1.
15 поражений с учетом всех турниров потерпела «Ницца», что является худшим результатом в лигах топ-5. «Орлята» впервые с 2013 года проиграли семь раз подряд, повторив худший результат в истории клуба на профессиональном уровне (с 1932 года).
215 матчей провел за «Порту» голкипер Диогу Кошта. Он вошел в топ-50 за всю историю «драконов» сравнявшись с Ясином Браими.
Автор: Андрей Кузичев