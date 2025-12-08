«Реал» провалил юбилейный матч Мбаппе, Спаллетти проиграл в Неаполе, «Кристал Пэлас» — в топ-4 АПЛ!

Эффект Гласнера! В том числе и в дерби. В 2025-м году «орлы» выиграли у земляков пять из восьми выездных матчей — столько же, сколько суммарно за предыдущие семь лет! «Фулхэму» же на его поле они не уступают на протяжении семи встреч, и победу в концовке гостям принес Геи, который отличился после корнера в исполнении Йереми Пино. Удивительно, кстати, но прежде защитник сборной Англии не забивал в АПЛ головой. А еще он и его партнеры круто обороняются. Иначе «Пэлас» ни за что не выиграл бы за год восемь матчей, в которых владел мячом менее сорока процентов игрового времени. Не всем это нравится, только ответ красно-синих — в таблице, а их болельщики словно заранее получили подарок на католическое Рождество.