Байсуфинов дал оценку трансферу Чеснокова в британский клуб

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал свое мнение о переходе Ислама Чеснокова в шотландский «Хартс».

Источник: КФФ

Ранее стало известно, что казахстанский вингер прибудет в Шотландию в период 12—14 декабря и получит рабочую визу. Также он начнёт тренировки с «Хартс» на базе в Риккартоне и будет подготовится к матчам в начале января.

"Прежде всего, трансфер Чесноков — отличный пример для подрастающего поколения и для всего казахстанского футбола этот переход тоже будет иметь положительный эффект.

Заиграет ли в «Хартсе»? Ислам не боится единоборств, комфортно чувствует себя в таких реалиях, на мой взгляд он сможет адаптироваться в таком футболе. У него помимо технической оснащенности есть и высочайшая работоспособность.

Был ли личный диалог с Исламом по трансферу? Знаете, не было смысла разговаривать, было видно, у него есть четкое представление, что ему надо расти и прогрессировать. И он это доказывал своими результатами за «Тобол» и сборную Казахстана. Ислам очень профессионален, повторюсь, его переход это отличная новость для всего казахстанского футбола и пример для молодых игроков", — отметил Талгат Маруанович.

«Хартс» является четырехкратным чемпионом Шотландии. В нынешнем сезоне команда из Эдинбурга занимает первое место в шотландском первенстве, набрав 35 очков после 16 туров и опережая «Селтик» на три очка.

Последние три сезона Чесноков провел в составе «Тобола». В костанайском клубе игрок сборной Казахстана дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал лучшим бомбардиром лиги в 2024 году. Суммарно за «Тобол» Чесноков провёл 92 матча, забил 29 голов и отдал 15 голевых передач.