Байсуфинов дал оценку трансферу Чеснокова в британский клуб

Был ли личный диалог с Исламом по трансферу? Знаете, не было смысла разговаривать, было видно, у него есть четкое представление, что ему надо расти и прогрессировать. И он это доказывал своими результатами за «Тобол» и сборную Казахстана. Ислам очень профессионален, повторюсь, его переход это отличная новость для всего казахстанского футбола и пример для молодых игроков", — отметил Талгат Маруанович.