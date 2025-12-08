Слот — о ситуации с Салахом: «Из любых ситуаций можно вернуться»

— Как сегодня сложился ваш разговор с Мохамедом?
— Он был коротким.
— Может ли игрок после такого вернуться в состав?
— Я всегда верил, что из любых ситуаций можно вернуться. Больше тут сказать нечего.
— Если положить руку на сердце: это была последняя игра Салаха за клуб?
— Я не знаю, — сказал Слот на пресс-конференции.
Ранее стало известно, что Салах не попал в заявку «Ливерпуля» на матч с «Интером» в Лиге чемпионов. Игра пройдет 9 декабря на «Сан-Сиро» и начнется в 23.00 по московскому времени.
33-летний египтянин три матча подряд не выходил в стартовом составе «Ливерпуля», а в двух из них провел всю игру в запасе. После матча с «Лидсом» (3:3) в 15-м туре АПЛ, который прошел 6 декабря, Салах раскритиковал клуб и нидерландского специалиста за отношение к нему.