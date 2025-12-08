Слот — о ситуации с Салахом: «Из любых ситуаций можно вернуться»

33-летний египтянин три матча подряд не выходил в стартовом составе «Ливерпуля», а в двух из них провел всю игру в запасе. После матча с «Лидсом» (3:3) в 15-м туре АПЛ, который прошел 6 декабря, Салах раскритиковал клуб и нидерландского специалиста за отношение к нему.