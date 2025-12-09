Большой игрок. «Лишний человек». Колонка Казанского — о Салахе и «Ливерпуле»

«Да что же все-таки случилось? В чем дело? Чем ты недоволен? Чего тебе не хватает? Молодой, здоровый, работа у тебя есть, квартира, женщины тебя любят. Живи и радуйся. Чего тебе еще надо?» — в пьесе выдающегося драматурга Александра Вампилова «Утиная охота» этими вопросами задаются друзья инженера Зилова, классического представителя категории «лишний человек» в нашей литературе. Печорин и Онегин, Зилов и Служкин («Географ глобус пропил») — большой ряд персонажей разных эпох, которые, сталкиваясь с обстоятельствами, не находят себе места в обществе, ругаются и неминуемо приходят к разочарованию. Герой становится идеальной иллюстрацией понятия «сплин».
Образ эволюционирует во времени, отражая сам социум. Однако суть не меняется. Литература только подчеркивает общественное явление. Фокусирует на нем наш взгляд.
Выдающиеся спортсмены в финале своей карьеры иногда тоже чувствуют это. На вершине успеха они максимально востребованы, популярны и любимы. Их пик проходит, они оказываются обычными людьми со своими переживаниями и страхами. Новый быт сталкивается с иллюзией из прошлого. Это больно.
Но бывает, что «лишним» человек делает себя сам. По разным причинам. Сознательно и нет. Вооруженный собственной логикой и без нее. В его сторону летят точно такие же вопросы, как к литературному образу.
Три матча подряд Салах наблюдал за игрой своей команды со скамейки. «Обыденность», — скажете вы. Но здесь совсем другой масштаб, как посчитал сам Салах.
Такого не случалось с ним никогда. Главный тренер Арне Слот так отреагировал на изменение всех ключевых показателей Мохамеда. Пять мячей и три передачи в 19 матчах — статистика нормального игрока. Но не легенды, не лучшего бомбардира и ассистента прошлого года.
«Ливерпуль» был подстроен под все лучшие качества египтянина. Его ответ — 34 мяча и 23 голевые передачи, просто феноменальные цифры Салаха в прошлом сезоне. Команда забирает чемпионство. А Мохамед — контракт в 400 тысяч фунтов в неделю. На ближайшие пару лет. Все счастливы. Но счастье длится миг.
Летом команда трансформируется полностью — Диас, Трент и Нуньес уезжают в другие чемпионаты. Все те, кто в атаке помогал Мохамеду тянуться к звездам. Трагическая гибель Диого Жоты меняет не только игру, но и ментальное состояние Салаха.
Первые матчи нового турнира «Ливерпуль» спасает на последних минутах. Но с конца сентября начинается жуткий отрезок — шесть поражений в семи играх. «Ливерпуль» в кризисе. Слот оправдывается тяжелым процессом адаптации новичков к английскому футболу. Но все смотрят на лидеров. Ван Дейк часто ошибается, Салах проваливает матчи.
Если голландскому капитану в обороне просто нет альтернативы, то с Мохамедом ситуация чуть проще. На его фланге Слот пробует Вирца и Собослаи. После ноябрьского отрезка из трех поражений подряд Салах в старте уже не выходит. «Ливерпуль» выигрывает и дважды играет вничью.
В Лидсе нервы Салаха сдают. Он выходит к микрофонам и выдает несколько тяжелых ударов по клубу. В Англии подсчитали — ровно 1116 слов. Пресс-офицер «Ливерпуля» не ожидал таких откровений. Хорошо видно, что он едва не теряет сознание.
Для меня происходящее неприемлемо. Не знаю, почему со мной всегда так получается. Каждый клуб защищает своих игроков. А я чувствую, будто Салаха бросили под автобус, потому что он — проблема для команды. У меня были хорошие отношения с тренером, но внезапно у меня не оказалось никаких отношений с ним. Не знаю почему. Выглядит, будто кто-то не хочет меня видеть в команде… Я не должен идти каждый день биться за свое место, потому что я заслужил его.
Это «похороны». Понять чувства Салаха можно. Третий по результативности игрок в истории великого клуба (впереди Иан Раш и Роджер Хант), обладатель четырех «Золотых бутс» английского чемпионата, игрок, который с «Ливерпулем» выиграл все возможные трофеи, вдруг на скамейке. Однако, каким бы ни был великим футболист, он не может быть больше клуба. Место в составе всегда выбор тренера без каких-либо гарантий. Великий игрок знает это лучше других. Потому что добивается этого своим трудом и терпением.
Он несет куда больше ответственности за свои слова и поступки, чем просто талантливый футболист. Великий — ролевая модель для многих. Безупречный. Он становится символом клуба. И в какой-то момент перестает себе принадлежать.
Салах же позволил простую человеческую… обиду. И выбрал для этого самую неподходящую сцену, окружив себя диктофонами и камерами. Представить, что такое он выскажет в глаза Слоту, мы вполне могли бы. Так часто решались конфликты между звездными игроками и тренерами. О таких разговорах догадывались, но не знали.
Более того, уже через неделю Салах улетает на Кубок Африки в Марокко. К моменту возвращения все могли бы понять, как тяжело без Салаха. Да, команда могла бы побеждать и без него. Но возвращение Фараона было бы большим событием на поле и в раздевалке.
Но он выбрал другой путь. Публичное обострение отношений и буквальный шантаж: «Либо я, либо тренер». Великий клуб всегда встанет на сторону своего тренера. Чтобы не создавать прецедент анархического управления командой игроками. Это путь в никуда.
Салах не мог этого не знать.
Но решился. Ему надоело. Он прекрасно знал, что перед подписанием контракта в Ливерпуль готовы были привезти чемоданы денег с Ближнего Востока. Но сам Салах не собирался менять большую игру на огромную зарплату. Сейчас, видимо, такой момент настал. Его ждут и в Саудовской Аравии, и в Америке. Никаких сомнений нет, что этим маршрутом через пару лет он отправился бы в любом случае. Как герой «Ливерпуля».
Это обидно, потому что он заслужил совсем другого. Но понятно, потому что он заслуживает именно такой участи.
Слот после выступления Салаха попал в сложный капкан выбора — ставить его на оставшуюся до Кубка Африки игру АПЛ или нет. Если не поставить, а команда проиграет, то выводы будут очевидны. Слот рассорился со своей звездой — и «Ливерпуль» стал только хуже. Если выпустить в стартовом составе, то появится ощущение, что Салах в схватке победил и сам сделал возможным свое появление в игре. Не формой, а словами. Тогда так смогут говорить многие. Слот приговорен как тренер в «Ливерпуле».
Судя по тому, что Салах не полетел в Милан на матч Лиги чемпионов, в Ливерпуле будут готовить расставание и откладывать деньги на замену. Самый очевидный вариант — покупка у «Борнмута» Антуана Семеньо.
Заменить Фараона, с одной стороны, просто нереально. Но если он сам обозначил свое место под солнцем как «лишний человек», то что останется делать клубу?
Футболу должно быть обидно, когда игроки с великим даром вдруг чувствуют, что этот талант принадлежит только им.
Денис Казанский