Салах объявил войну не Слоту, а «Ливерпулю». И не сможет ее выиграть

После субботней ничьей против «Лидса» (3:3), за которой Мохамед Салах был вынужден наблюдать со скамейки запасных, послематчевая рутина в смешанной зоне в мгновение ока сменилась хаосом. Мо — главная звезда «Ливерпуля», легенда клуба, икона для болельщиков — не выдержал трех подряд матчей вне стартового состава и выдал семиминутное программное заявление о своей ситуации в клубе.
Многие предполагают, что раз это было послематчевое интервью на эмоциях, значит, можно делить градус на два. Но Салах говорил спокойно и взвешенно, декларировал явно заготовленные вещи, приводил примеры, которые были отобраны заранее. Вероятно, вместе с агентом. Посмотрите видео, если не верите, — это очевидно.
«Я не мог поверить, что просидел на скамейке запасных 90 минут, — сказал египтянин в камеру. — Похоже, клуб сделал меня козлом отпущения. Так я это чувствую. Ты выходишь из дома и не знаешь, будешь ли в стартовом составе. Я так много сделал для этого клуба. Если бы это был кто-то другой, клуб бы его защитил».
Это лишь малая часть сказанного Салахом, не включающая в себя два важных момента. К одному из них мы еще вернемся позднее, а пока — о том, за что зацепились практически все при оценке произошедшего: словах о главном тренере «Ливерпуля» Арне Слоте.
«Я много раз говорил, что у меня хорошие отношения с тренером, но внезапно этих отношений просто не стало. Я не знаю почему», — сообщил Мохамед журналистам.
Именно из-за этих слов ситуацию подают как «Салах против Слота». Это неверно, и в этой статье я как болельщик клуба постараюсь объяснить, почему правильнее будет «Салах против “Ливерпуля”» и почему точка невозврата уже пройдена.
В «Ливерпуле» гражданская война — ни одна сторона не безгрешна
Салах в своем интервью обвинил «Ливерпуль»: в отсутствии поддержки, непрозрачно намекнув, что это из-за его национальности; в том, что его «сделали козлом отпущения»; в том, что клуб нарушил обещания, данные ему при подписании контракта; в том, что его пытаются выставить вон.
Это обвинения не в сторону Арне Слота — на него Салах зол за место на скамейке, но едва ли голландец может быть ответственен за что-то большее. Этими словами Мо целится в Майкла Эдвардса, главу спортивной структуры «Ливерпуля», и Ричарда Хьюза, спортивного директора клуба.
Есть за что? Возможно. Многие предполагают: Салах через агента узнал, что «Ливерпуль» рассматривает возможность его продажи, и таким образом отреагировал на данные новости. Это хорошо вяжется и с интересом к Антуану Семеньо и другим вингерам, и с затеянной Эдвардсом и Хьюзом глобальной перестройкой, по итогам которой статус главной звезды должен перейти от Салаха к Исаку с Вирцем.
Если это действительно так, понять, почему Салах чувствует себя преданным, легко: он не заслужил такого отношения и работы за его спиной спустя восемь прекрасных лет в клубе. Салах — легенда «Ливерпуля», а это клуб, который славится и гордится своей особенной атмосферой и поведением, проистекающими из лозунга You’ll never walk alone. Мо заслужил место на ливерпульском аналоге горы Рашмор, если бы такой существовал, а не в списке игроков, выставленных на трансфер без их ведома.
Впрочем, это пока только домыслы, а на деле мы имеем практически открытый конфликт между игроком и клубом. Салах действует через интервью и египетских журналистов, «Ливерпуль» — через дружественных инсайдеров, которые уже в воскресенье передали позицию клуба: правление полностью поддерживает тренера; любой игрок должен профессионально принимать тактические решения; рассматривается возможность полного исключения Салаха из состава на матч Лиги чемпионов против «Интера». Последнее в итоге и произошло.
А теперь к той второй вещи, упомянутой в начале текста, которая привлекла не так много внимания общественности. Именно она говорит мне, что история Мохамеда в «Ливерпуле» завершена.
Салах забыл, что он профессиональный спортсмен
«Я не должен каждый день бороться за свое место. Я его заслужил».
12 слов, после которых ничто не может склонить меня на сторону Салаха в этом конфликте. Именно в этот момент он утратил какое бы то ни было моральное превосходство, именно здесь оправданная обида превратилась в ощущение права на привилегии.
Профессиональный футбол не работает по принципу заслуженной неприкосновенности. Даже Криштиану Роналду, даже Лионель Месси, величайшие игроки, когда-либо выходившие на поле, должны демонстрировать свою физическую форму, свою готовность. Свой голод. Именно он делает их великими, именно он превратил Салаха в легенду. Мо работает как проклятый, не вылезает из тренажерного зала, не позволяет себе даже кусок торта размером 2×2 см в день рождения, у него идеальное тело спортсмена.
Или все это теперь нужно упоминать в прошедшем времени? Потому что слова Салаха больше не свидетельствуют ни о каком голоде. Они говорят о сытости, об удовлетворенности своим положением, которое не имеет права измениться. Как бы Мо ни играл, как бы он ни показывал себя на поле.
Если игрок считает, что стал выше других благодаря своим заслугам, то забыл, что значит быть профессиональным спортсменом на высшем уровне. И он — пусть и не говоря это прямым текстом — поставил себя выше клуба. После такого нет пути назад.
Слот был прав, когда оставил Салаха на скамейке запасных. Возможно, не в том, как конкретно он это сделал, и не в безответственности за сбой в коммуникации, который это, очевидно, сопровождал. Но все же он был прав. Если «Ливерпуль» хочет снова начать побеждать, то не может позволить себе поощрять такой менталитет.
Статус привилегированности, вера в то, что тебе полагается место в стартовом составе благодаря историческим достижениям, — все это уместно в Саудовской Аравии, но не в европейском топ-клубе посреди одного из самых больших кризисов за последние годы.
Что дальше?
Вероятно, Салах получит возможность выйти на поле в матче с «Брайтоном» в следующие выходные, чтобы неофициально, но в формате «все всё понимают» попрощаться с «Энфилдом». А единственный разумный путь вперед — это то, что еще несколько дней назад казалось невозможным: его трансфер в январе.
Уход как признание, что отношения в корне разрушены, доверие испарилось, а клуб и игрок теперь движутся в противоположных направлениях. Салах получит солидный контракт в другом месте и наверняка еще не раз расскажет о плохом обращении. «Ливерпуль» же начнет процесс движения вперед без него, и это, скорее всего, будет болезненный процесс.
Положение Арне Слота, несмотря на текущую поддержку совета директоров, остается неустойчивым. Значительная часть фанатов уже разделилась — одни защищают Салаха, другие говорят о непростительности его слов. Неизвестно, что происходит в раздевалке, которая с момента чемпионства уже успела столкнуться с началом масштабной перестройки и приходом дорогих новичков, трагической смертью товарища по команде. И это не говоря о самом важном — о кризисе игры «Ливерпуля».
Салах заслужил другого ухода, но решающее влияние на то, как все заканчивается, оказал он сам. Впрочем, его наследие и без того легендарно. Мо войдет в историю как один из величайших игроков современности в АПЛ, один из лучших игроков «Ливерпуля» всех времен. Статистика неопровержима, достижения неизменны.
Но невозможно выиграть войну против клуба, когда твои аргументы строятся на привилегиях и неприкосновенности.