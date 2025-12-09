Салах объявил войну не Слоту, а «Ливерпулю». И не сможет ее выиграть

Если это действительно так, понять, почему Салах чувствует себя преданным, легко: он не заслужил такого отношения и работы за его спиной спустя восемь прекрасных лет в клубе. Салах — легенда «Ливерпуля», а это клуб, который славится и гордится своей особенной атмосферой и поведением, проистекающими из лозунга You’ll never walk alone. Мо заслужил место на ливерпульском аналоге горы Рашмор, если бы такой существовал, а не в списке игроков, выставленных на трансфер без их ведома.