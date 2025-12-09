Холанд стал одним из самых дорогих футболистов в мире

Холанду 25 лет, в текущем сезоне он забил 23 мяча в 24 матчах во всех турнирах и с 15 голами является лучшим бомбардиром чемпионата Англии. В составе «Манчестер Сити» он стал победителем Лиги чемпионов и двукратным чемпионом Англии, а также в дебютный сезон установил рекорд АПЛ по количеству голов за один розыгрыш (36).