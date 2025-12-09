Ричмонд
Холанд стал одним из самых дорогих футболистов в мире

Холанд сравнялся по стоимости с Ямалем, став самым дорогим футболистом в мире.

Источник: Пресс-служба "Манчестер Сити"

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал одним из самых дорогостоящих футболистов в мире, сообщает Transfermarkt.

Стоимость норвежца, по версии портала, достигла рекордных 200 миллионов евро. Он сравнялся с вингером «Барселоны» Ламином Ямалем. До этого аналогичная стоимость была лишь у Килиана Мбаппе во время выступления за «ПСЖ» и Винисиуса Жуниора из мадридского «Реала».

Полностью первая десятка самых дорогостоящих игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) после обновления цен выглядит следующим образом:

  1. Холанд («Манчестер Сити», 200 млн евро);
  2. Букайо Сака («Арсенал», 130 млн);
  3. Коул Палмер («Челси», 120 млн);
  4. Деклан Райс («Арсенал», 120 млн);
  5. Александер Исак («Ливерпуль», 120 млн);
  6. Мойзес Кайседо («Челси», 110 млн);
  7. Флориан Вирц («Ливерпуль», 110 млн);
  8. Вильям Салиба («Арсенал», 90 млн);
  9. Райан Гравенберх («Ливерпуль», 90 млн);
  10. Юго Экитике («Ливерпуль», 85 млн).

Холанду 25 лет, в текущем сезоне он забил 23 мяча в 24 матчах во всех турнирах и с 15 голами является лучшим бомбардиром чемпионата Англии. В составе «Манчестер Сити» он стал победителем Лиги чемпионов и двукратным чемпионом Англии, а также в дебютный сезон установил рекорд АПЛ по количеству голов за один розыгрыш (36).