Станкович вернется на пост главного тренера «Црвены Звезды», сообщают СМИ

«Спартак» объявил об уходе Станковича с поста главного тренера 11 ноября, отметив неудовлетворительные результаты команды. Серб возглавил «красно-белых» в мае 2024 года и привел команду к четвертому месту в РПЛ в прошлом сезоне. Бывший полузащитник итальянских «Лацио» и «Интера» завершил карьеру игрока в 2013 году, после чего тренировал «Црвену Звезду», с которой трижды стал чемпионом страны и дважды обладателем национального Кубка, итальянскую «Сампдорию» и «Ференцварош», с которым выиграл чемпионат Венгрии.