Станкович вернется на пост главного тренера «Црвены Звезды», сообщают СМИ

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Серб Деян Станкович, который в ноябре был уволен из московского футбольного клуба «Спартак», вернется на пост главного тренера «Црвены Звезды», сообщает Sportklub.

Источник: Спорт РИА Новости

По информации издания, руководство сербского клуба намерено назначить Станковича на пост главного тренера по окончании первой части сезона. Стороны уже согласовали детали контракта, сам Станкович положительно смотрит на возвращение в клуб.

Отмечается, что предстоящий матч «Црвены Звезды» в Лиге Европы против австрийского «Штурма», который состоится 11 декабря, пройдет под руководством действующего тренера команды Владана Милоевича, как и оставшиеся две встречи чемпионата Сербии перед зимней паузой.

«Црвена Звезда» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Сербии, набрав 41 очко за 18 туров и отстав от лидирующего «Партизана» на два балла. Команда проиграла два матча в последних пяти турах лиги.

«Спартак» объявил об уходе Станковича с поста главного тренера 11 ноября, отметив неудовлетворительные результаты команды. Серб возглавил «красно-белых» в мае 2024 года и привел команду к четвертому месту в РПЛ в прошлом сезоне. Бывший полузащитник итальянских «Лацио» и «Интера» завершил карьеру игрока в 2013 году, после чего тренировал «Црвену Звезду», с которой трижды стал чемпионом страны и дважды обладателем национального Кубка, итальянскую «Сампдорию» и «Ференцварош», с которым выиграл чемпионат Венгрии.