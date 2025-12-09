Месси второй год подряд признали самым ценным футболистом сезона в MLS

Месси, который является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», перешел в «Интер Майами» летом 2023 года. На тот момент клуб был аутсайдером MLS. В первые месяцы после прихода Месси «Интер Майами» выиграл Кубок лиги, где участвуют лучшие команды MLS и чемпионата Мексики. Через год клуб из Флориды выиграл регулярный чемпионат, но вылетел в ⅛ финала плей-офф.