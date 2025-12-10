Неожиданным исходом обернулся матч соперника «Кайрата» в Лиге чемпионов

Встреча, прошедшая на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, завершилась со счётом 0:1. Решающий гол гости забили на 88-й минуте с пенальти, который реализовал Доминик Собослаи.
«Интер» с 12 очками занимает пятое место в общей таблице Лиги чемпионов, а «Ливерпуль», набрав столько же очков, располагается на восьмой позиции.
В седьмом туре «Интер» примет дома «Арсенал» (20 января), а «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Марселем» (21 января).
Напомним, что в четвёртом туре «Интер» обыграл дома «Кайрат» со счётом 2:1.