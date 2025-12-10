Ричмонд
Суд вынес наказание Мудрику: скандального вингера «Челси» поймали за рулем после лишения прав — теперь займется общественными работами

У футболиста был «тяжелый год».

Источник: Спорт-Экспресс

Отстраненный за допинг футболист «Челси» Михаил Мудрик вновь попал в скандал в Англии: летом его лишили водительских прав, однако он все равно сел за руль и попался полиции. Как сообщает Daily Mail, теперь вингер не только заплатит штраф, но и будет выполнять общественные работы.

Что известно

В октябре полиция остановила 24-летнего вингера в западном Лондоне за рулем его BMW M8 с украинскими номерами. Сотрудников привлекла «чрезмерная» и «опасная» тонировка дорогущего авто.

В ходе проверки документов выяснилось, что Мудрик вообще не мог садиться за руль: он лишен водительских прав за превышение скорости с августа этого года. Кроме того, у Михаила не было действующей страховки.

Состоялось судебное заседание, на котором украинец заявил: личный шофер не смог отвезти его на тренировку, поэтому пришлось добираться на работу самостоятельно.

По словам адвоката Мудрика Даниела Хиггинса, у футболиста был тяжелый год, который оказал на него значительное психологическое воздействие. При этом пользоваться общественным транспортом в Лондоне спортсмену сложно, поскольку Михаил — известная личность.

Мудрик признал свою вину и подтвердил факт управления автомобилем «в состоянии, которое могло представлять опасность». Суд приговорил игрока к 12 месяцам общественных работ, включая 60 часов неоплачиваемого труда, и назначил штраф в 199 фунтов.

Карьера на паузе

Прошло уже больше года с последнего матча Мудрика за «Челси». В конце ноября 2024-го украинец сыграл все 90 минут против «Хайденхайма» в Лиге конференций и даже отметился голом. Но вскоре был отстранен из-за найденного в его допинг-пробе мельдония.

Как писали СМИ, футболист дисквалифицирован до 2028 года. «Челси» при этом включил Мудрика в заявку на сезон-2025/26, рассчитывая оспорить отстранение, однако пока продвижения в этом деле нет.

За время бана Мудрик чем только не занимался: индивидуально поддерживал форму, помогал сокомандникам с упражнениями в тренажерном зале. По данным Marca, Михаил даже занимался со сборной Украины по легкой атлетике, чтобы попасть на Олимпиаду-2028 в качестве спринтера. Теперь атлетические способности можно будет применить на практике — в ближайшие 12 месяцев садиться за руль ему точно нельзя.

Максим Слекишин