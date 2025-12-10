Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетик
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
7.75
X
2.65
П2
1.97
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Байер
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.75
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Наполи
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
12.00
П2
52.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Брюгге
0
:
Арсенал
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.50
П2
1.03
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Боруссия Д
2
:
Буде-Глимт
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.80
П2
29.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.20
П2
12.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
1
:
Манчестер Сити
2
Все коэффициенты
П1
10.70
X
4.50
П2
1.40
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Аякс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Копенгаген
3
П1
X
П2

Платини подал иск о клевете против трех экс-чиновников ФИФА

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подал иск о публичной клевете против трех бывших чиновников Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Le Parisien.

Источник: сайт УЕФА

По данным источника, 70-летний Платини в конце ноября подал иск о публичной клевете с требованием возмещения ущерба в парижский суд. Он обвиняет трех бывших членов ФИФА в публичных заявлениях против него. Также упоминается четвертое лицо — член швейцарского судебного учреждения. Заявления, являющиеся предметом жалобы, были сделаны в 2015 и 2016 годах в форме интервью СМИ или пресс-релиза.

Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год и был отстранен от должности в связи с расследованием о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Арбитражная палата комитета по этике ФИФА в декабре 2015 года отстранила функционера от футбола на восемь лет. Позднее срок дисквалификации Платини был сокращен до четырех лет.

В январе 2023 года суд города Беллинцона оправдал Платини по делу о мошенничестве. Судебный процесс против швейцарца и француза по обвинению в мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг завершился в июле 2022 года. В марте 2025 года апелляционный комитет Федерального уголовного суда Швейцарии отклонил апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор Платини по делу о махинациях.