Детали контракта Клоппа с Red Bull: немец может бесплатно уйти в «Реал»

Мадридский клуб, по слухам, недоволен работой Хаби Алонсо и рассматривает вариант со сменой главного тренера. В случае увольнения Алонсо у мадридского клуба есть несколько кандидатов на замену, включая бывшего игрока и главного тренера команды Зинедина Зидана, а также наставника «Кастильи» Альваро Арбелоа. В списке также значится и бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
В должности главы глобального футбольного направления в Red Bull, на которой он курирует футбольные процессы в «РБ Лейпциг», «Зальцбурге», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Ред Булл Брагантино» и «Омия Ардия», Клопп зарабатывает около 10,2 миллиона евро в год. По сообщению Defense Central, в контракте Клоппа есть пункт, согласно которому он сможет покинуть свой пост в Red Bull, если получит предложение от сборной Германии или ведущего европейского клуба. Это может означать, что «Реалу» даже не придется выплачивать компенсацию Red Bull, однако выплата вознаграждения может облегчить сделку между двумя сторонами.