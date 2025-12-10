Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетик
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
7.75
X
2.65
П2
1.97
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Байер
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.75
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Наполи
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
12.00
П2
52.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Брюгге
0
:
Арсенал
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.50
П2
1.03
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Боруссия Д
2
:
Буде-Глимт
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.80
П2
29.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.20
П2
12.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
1
:
Манчестер Сити
2
Все коэффициенты
П1
10.70
X
4.50
П2
1.40
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Аякс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Копенгаген
3
П1
X
П2

Детали контракта Клоппа с Red Bull: немец может бесплатно уйти в «Реал»

Юрген Клопп имеет возможность покинуть Red Bull, если немца позовет на пост главного тренера мадридский «Реал».

Источник: Getty Images

Мадридский клуб, по слухам, недоволен работой Хаби Алонсо и рассматривает вариант со сменой главного тренера. В случае увольнения Алонсо у мадридского клуба есть несколько кандидатов на замену, включая бывшего игрока и главного тренера команды Зинедина Зидана, а также наставника «Кастильи» Альваро Арбелоа. В списке также значится и бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

В должности главы глобального футбольного направления в Red Bull, на которой он курирует футбольные процессы в «РБ Лейпциг», «Зальцбурге», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Ред Булл Брагантино» и «Омия Ардия», Клопп зарабатывает около 10,2 миллиона евро в год. По сообщению Defense Central, в контракте Клоппа есть пункт, согласно которому он сможет покинуть свой пост в Red Bull, если получит предложение от сборной Германии или ведущего европейского клуба. Это может означать, что «Реалу» даже не придется выплачивать компенсацию Red Bull, однако выплата вознаграждения может облегчить сделку между двумя сторонами.