Детали контракта Клоппа с Red Bull: немец может бесплатно уйти в «Реал»

В должности главы глобального футбольного направления в Red Bull, на которой он курирует футбольные процессы в «РБ Лейпциг», «Зальцбурге», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Ред Булл Брагантино» и «Омия Ардия», Клопп зарабатывает около 10,2 миллиона евро в год. По сообщению Defense Central, в контракте Клоппа есть пункт, согласно которому он сможет покинуть свой пост в Red Bull, если получит предложение от сборной Германии или ведущего европейского клуба. Это может означать, что «Реалу» даже не придется выплачивать компенсацию Red Bull, однако выплата вознаграждения может облегчить сделку между двумя сторонами.