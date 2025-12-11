Канчельскис посетил базу «Манчестер Юнайтед»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Базель
1
:
Астон Вилла
2
Все коэффициенты
П1
18.00
X
5.00
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Бранн
0
:
Фенербахче
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.50
П2
1.10
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Сельта
1
:
Болонья
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.70
П2
10.20
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Селтик
0
:
Рома
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.50
П2
1.05
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Порту
2
:
Мальме
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.70
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
ФКСБ
2
:
Фейеноорд
3
Все коэффициенты
П1
18.00
X
5.40
П2
1.22
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Фрайбург
1
:
Зальцбург
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
98.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Лион
2
:
Гоу Эхед Иглз
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.00
П2
80.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Панатинаикос
0
:
Виктория Пл
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
2.55
П2
11.20
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Абердин
0
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
20.00
X
5.30
П2
1.26
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Хамрун Спартанс
0
:
Шахтер
0
Все коэффициенты
П1
8.00
X
2.45
П2
2.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
КуПС
0
:
Лозанна
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
2.25
П2
2.65
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лех
1
:
Майнц
1
Все коэффициенты
П1
3.30
X
2.75
П2
2.75
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Линколн
1
:
Сигма
1
Все коэффициенты
П1
7.25
X
2.30
П2
1.97
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ракув
1
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
6.10
П2
33.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Риека
1
:
Целе
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.90
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Кристал Пэлас
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
14.00
П2
1.06
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Рапид В
0
:
Омония
1
Все коэффициенты
П1
6.75
X
3.65
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
ПАОК
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
1
:
Генк
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
4
:
Маккаби
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
3
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
0
:
АЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Динамо К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
2
:
Слован Бр
0
П1
X
П2

Канчельскис посетил базу «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Канчельскис посетил базу манкунианцев.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» россиянин Андрей Канчельскис посетил тренировочную базу английского футбольного клуба, сообщается на сайте манкунианцев.

Он приехал на экскурсию по базе команды в Каррингтоне и посетил тренировку. Отмечается, что ранее он посетил домашний матч команды против «Вест Хэма» (1:1) в чемпионате Англии, а также победный матч другой его бывшей команды, «Эвертона», против «Ноттингем Форест» (3:0).

— Взрывной вингер пользовался огромной популярностью на «Олд Траффорд», он помог положить конец 26-летнему ожиданию чемпионского титула. Он показывал зрелищный футбол и стал ключевой фигурой в завоевании первого в истории клуба «дубля» в сезоне-1993/94, а также стал лучшим бомбардиром в следующем сезоне, который оказался его последним в составе перед неожиданным переходом в «Эвертон», — отметили в пресс-службе клуба.

Канчельскису 56 лет, он представлял «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год и выиграл с командой дважды чемпионат и Суперкубок Англии, по разу — Кубок страны, Кубок английской лиги и Суперкубок УЕФА. Всего он сыграл за команду в 161 матче и забил 36 голов.

Также Канчельскис представлял советские «Звезду», «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк), английские «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон», итальянскую «Фиорентину», шотландский «Рейнджерс», саудовский «Аль-Хиляль» и российские «Сатурн» и «Крылья Советов».