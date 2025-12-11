Канчельскис посетил базу «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» россиянин Андрей Канчельскис посетил тренировочную базу английского футбольного клуба, сообщается на сайте манкунианцев.
Он приехал на экскурсию по базе команды в Каррингтоне и посетил тренировку. Отмечается, что ранее он посетил домашний матч команды против «Вест Хэма» (1:1) в чемпионате Англии, а также победный матч другой его бывшей команды, «Эвертона», против «Ноттингем Форест» (3:0).
— Взрывной вингер пользовался огромной популярностью на «Олд Траффорд», он помог положить конец 26-летнему ожиданию чемпионского титула. Он показывал зрелищный футбол и стал ключевой фигурой в завоевании первого в истории клуба «дубля» в сезоне-1993/94, а также стал лучшим бомбардиром в следующем сезоне, который оказался его последним в составе перед неожиданным переходом в «Эвертон», — отметили в пресс-службе клуба.
Канчельскису 56 лет, он представлял «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год и выиграл с командой дважды чемпионат и Суперкубок Англии, по разу — Кубок страны, Кубок английской лиги и Суперкубок УЕФА. Всего он сыграл за команду в 161 матче и забил 36 голов.
Также Канчельскис представлял советские «Звезду», «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк), английские «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон», итальянскую «Фиорентину», шотландский «Рейнджерс», саудовский «Аль-Хиляль» и российские «Сатурн» и «Крылья Советов».