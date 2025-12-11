Бензема сказал, чего не хватает нынешнему «Реалу»

«Им не хватает только взаимопонимания между Мбаппе, Винисиусом, Беллингемом и Родриго. Каждому игроку необходимо знать, что он должен делать на поле. Беллингем должен понимать, что он плеймейкер, а не бомбардир. Мбаппе — бомбардир, а не плеймейкер. Винисиус — не опорный полузащитник, а левый вингер. Когда каждый игрок будет знать, что он должен делать на поле, все станет хорошо. Потому что мы говорим о парнях, входящих в десятку лучших футболистов мира, и все они играют в одной команде», — сказал Бензема L'Equipe.