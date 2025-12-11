Бензема сказал, чего не хватает нынешнему «Реалу»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Базель
1
:
Астон Вилла
2
Все коэффициенты
П1
20.00
X
5.25
П2
1.25
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Бранн
0
:
Фенербахче
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.20
П2
1.10
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Сельта
1
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
3.85
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Селтик
0
:
Рома
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.50
П2
1.05
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Порту
2
:
Мальме
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
ФКСБ
2
:
Фейеноорд
3
Все коэффициенты
П1
19.00
X
5.40
П2
1.21
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Фрайбург
1
:
Зальцбург
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Лион
2
:
Гоу Эхед Иглз
1
Все коэффициенты
П1
1.08
X
10.00
П2
76.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Панатинаикос
0
:
Виктория Пл
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
2.35
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Абердин
0
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
22.00
X
5.50
П2
1.23
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Хамрун Спартанс
0
:
Шахтер
1
Все коэффициенты
П1
44.00
X
9.50
П2
2.02
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
КуПС
0
:
Лозанна
0
Все коэффициенты
П1
5.63
X
2.08
П2
2.75
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лех
1
:
Майнц
1
Все коэффициенты
П1
3.65
X
2.50
П2
2.85
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Линколн
1
:
Сигма
1
Все коэффициенты
П1
7.50
X
2.20
П2
1.97
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ракув
1
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.70
П2
42.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Риека
1
:
Целе
0
Все коэффициенты
П1
1.26
X
5.20
П2
20.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Кристал Пэлас
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
14.00
П2
1.06
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Рапид В
0
:
Омония
1
Все коэффициенты
П1
7.93
X
3.40
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
ПАОК
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
1
:
Генк
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
4
:
Маккаби
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
3
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
0
:
АЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Динамо К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
2
:
Слован Бр
0
П1
X
П2

Бензема сказал, чего не хватает нынешнему «Реалу»

Экс-нападающий «Реала», обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема поделился мнением о причинах кризиса в мадридском клубе.

Источник: Reuters

«Реал», который возглавляет Хаби Алонсо, идет на втором месте в чемпионате Испании, на 4 очка отставая от лидирующей «Барселоны». В Лиге чемпионов мадридцы с 12 баллами на счету занимают 7-ю строчку после 6 туров общего этапа.

«Им не хватает только взаимопонимания между Мбаппе, Винисиусом, Беллингемом и Родриго. Каждому игроку необходимо знать, что он должен делать на поле. Беллингем должен понимать, что он плеймейкер, а не бомбардир. Мбаппе — бомбардир, а не плеймейкер. Винисиус — не опорный полузащитник, а левый вингер. Когда каждый игрок будет знать, что он должен делать на поле, все станет хорошо. Потому что мы говорим о парнях, входящих в десятку лучших футболистов мира, и все они играют в одной команде», — сказал Бензема L'Equipe.

Реал
1:2
Первый тайм: 1:2
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
10.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Хосеп Гвардиола
Голы
Реал
Родригу
(Джуд Беллингем)
28′
Манчестер Сити
Нико О`Райли
35′
Эрлинг Холанн
43′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
18
Альваро Каррерас
88′
5
Джуд Беллингем
14
Орельен Тшуамени
11
Родригу
87′
7
Винисиус Жуниор
22
Антонио Рюдигер
43′
19
Дани Себальос
67′
21
Браим Диас
16
Гонсало Гарсия
58′
15
Арда Гюлер
17
Рауль Асенсио
79′
9
Эндрик
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
76′
20
Бернарду Силва
90′
14
Нико Гонсалес
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
47
Фил Фоден
11′
70′
4
Тиджани Рейндерс
9
Эрлинг Холанн
70′
7
Омар Мармуш
10
Райан Шерки
70′
26
Савио
11
Жереми Доку
88′
6
Натан Аке
Статистика
Реал
Манчестер Сити
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
1
8
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
3
3
Фолы
14
17
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти