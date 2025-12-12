Алексей Миранчук не получал предложений о переходе в клуб РПЛ

«Не могу ничего интересного придумать, не поступало. Думаю, они понимают, что я перешёл год назад, подписал длительный контракт», — ответил на вопрос Миранчук.
30-летний атакующий хавбек является воспитанником резерва столичного «Локомотива», выступая за основную команду «железнодорожников» до августа 2020 года. Вместе с «красно-зелёными» Миранчук стал чемпионом России (2017/2018) и трёхкратным обладателем Кубка страны (2014/2015, 2016/2017, 2018/2019).
С конца июля 2024 года полузащитник является игроком «пятиполосных», имея действующий контракт до конца декабря 2027 года. В сезоне-2025 россиянин провёл 33 игры в регулярном чемпионате МЛС (шесть мячей, три ассиста) и три встречи в Кубке лиг (2+0). Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в восемь миллионов евро.
6 ноября Sport Baza сообщал, что Миранчук, недовольный непопаданием «Атланты» в серию плей-офф МЛС, хочет сменить клубную прописку уже в предстоящее зимнее трансферное окно.