Алексей Миранчук не получал предложений о переходе в клуб РПЛ

С конца июля 2024 года полузащитник является игроком «пятиполосных», имея действующий контракт до конца декабря 2027 года. В сезоне-2025 россиянин провёл 33 игры в регулярном чемпионате МЛС (шесть мячей, три ассиста) и три встречи в Кубке лиг (2+0). Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в восемь миллионов евро.