Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.45
П2
2.39
Футбол. Италия
22:45
Лечче
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.53
X
2.91
П2
3.40
Футбол. Франция
22:45
Анже
:
Нант
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.27
П2
3.65
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.90
П2
5.00
Футбол. Испания
13.12
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.85
П2
11.50
Футбол. Италия
13.12
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.37
П2
4.30

Алексей Миранчук не получал предложений о переходе в клуб РПЛ

В рамках большого интервью YouTube-каналу «Коммент. Шоу» полузащитник клуба МЛС «Атланта Юнайтед» и сборной России по футболу Алексей Миранчук рассказал, получал ли он предложения от команд Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Источник: Metaratings.ru

«Не могу ничего интересного придумать, не поступало. Думаю, они понимают, что я перешёл год назад, подписал длительный контракт», — ответил на вопрос Миранчук.

30-летний атакующий хавбек является воспитанником резерва столичного «Локомотива», выступая за основную команду «железнодорожников» до августа 2020 года. Вместе с «красно-зелёными» Миранчук стал чемпионом России (2017/2018) и трёхкратным обладателем Кубка страны (2014/2015, 2016/2017, 2018/2019).

С конца июля 2024 года полузащитник является игроком «пятиполосных», имея действующий контракт до конца декабря 2027 года. В сезоне-2025 россиянин провёл 33 игры в регулярном чемпионате МЛС (шесть мячей, три ассиста) и три встречи в Кубке лиг (2+0). Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в восемь миллионов евро.

6 ноября Sport Baza сообщал, что Миранчук, недовольный непопаданием «Атланты» в серию плей-офф МЛС, хочет сменить клубную прописку уже в предстоящее зимнее трансферное окно.