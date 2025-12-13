Ричмонд
Салах помирился с «Ливерпулем»? Слот включил скандального египтянина в заявку на следующий тур

Неожиданно.

Источник: Reuters

Похоже, Мохамед Салах помирился с «Ливерпулем» — по данным сразу нескольких источников, 33-летний вингер включен в заявку красных на матч 16-го тура АПЛ против «Брайтона».

Хороший разговор

О возможном потеплении в отношениях между главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом и его главной звездой стало известно еще утром. Наставник мерсисайдцев рассказал, что в течение дня должен состояться решающий разговор: «Я поговорю с Мо сегодня, и от его итогов будет зависеть, какой результат мы получим завтра. Мы много общались на прошлой неделе — после игры с “Сандерлендом”. Между его представителями и нашими, между ним и мной состоялось много диалогов», — цитирует Слота Sky Sports.

Позднее издание Daily Mail сообщило, что разговор прошел позитивно — Салах и тренер пожали друг другу руки, пусть и не до конца урегулировали все разногласия. Итогом беседы стало включение Мо в заявку на игру с «Брайтоном» — информацию уже подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.

По словам другого журналиста Бена Джейкобса, в «Ливерпуле» сделали все, чтобы затормозить конфликт. В клубе якобы не захотели терять египтянина и даже не оштрафовали его после скандала. Мерсисайдцы надеятся: Салах решит все проблемы со Слотом и останется в команде.

Источник: Reuters

Неуместное поведение

Напомним, скандал вокруг Салаха разгорелся после матча 15-го тура АПЛ против «Лидса» (3:3). Египтянин остался в запасе в третьем матче подряд и после игры раскритиковал руководство и Слота.

«Я сильно разочарован. Я сделал так много для клуба за эти годы, особенно в прошлом сезоне. Не могу поверить… Снова просидел на скамейке 90 минут. Кажется, впервые в моей карьере так часто. Сижу в запасе и не знаю почему. Чувствую, как клуб сделал меня козлом отпущения. Думаю, совершенно очевидно: кто-то хотел возложить всю вину на меня. Летом мне многое обещали. Но пока я провел в запасе три матча, поэтому не могу сказать, что эти обещания сдержаны. Я не смирюсь с такой ситуацией», — заявил египтянин.

Отдельно вингер высказался о Слоте: «Я много раз говорил: у меня были хорошие отношения с тренером, а теперь между нами нет ничего. Кажется, кто-то не хочет видеть меня здесь. Еще раз: между нами нет никаких отношений. Ранее они были очень хорошими, а теперь их вдруг нет. Вчера он сказал, что я не выйду в стартовом составе, и я встретился с ним. Он понимает мои чувства. Знает о них».

Источник: Reuters

Сначала показалось, это конец — появились многочисленные инсайды, что клуб выступил на стороне главного тренера и не станет препятствовать уходу Салаха. Следом египтянин не попал в заявку на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Интера» (1:0), и конец истории выглядел очевидным.

Однако теперь в истории новый поворот. Куда он приведет — узнаем 13 декабря, когда «Ливерпуль» примет «Брайтон» на своем поле.

Автор: Артем Белинин

