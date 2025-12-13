«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Жироне»

Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. За «Реал Сосьедад» мяч забил Гонсалу Гедеш (35-я минута). У «Жироны» дважды отличился Виктор Цыганков (76, 84).
Российский полузащитник Арсен Захарян, представляющий клуб из Сан-Себастьяна, появился на поле на 64-й минуте, сменив Гедеша. Футболист принял участие в 12-й игре в текущем сезоне, имея в активе один гол.
«Реал Сосьедад» (16 очков) занимает 14-е место в таблице Примеры, «Жирона» (15) располагается на 17-й строчке.
В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет с валенсийским «Леванте» в гостях 20 декабря. «Жирона» днем позже примет мадридский «Атлетико».
Футбол, Испания, 16-й тур
12.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Аноэта
Главные тренеры
Серхио Франсиско
Мичел
Голы
Реал Сосьедад
Гонсалу Гедеш
(Игор Субельдия)
35′
Жирона
Виктор Цыганков
(Аззедин Унаи)
76′
Виктор Цыганков
(Алекс Морено)
84′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
74′
14
Такэфуса Кубо
4
Хон Горротчатеги
5
Игор Субельдия
31
Хон Мартин
17
Серхио Гомес
84′
3
Айен Муньос
7
Андер Барренечеа
46′
19
Хон Каррикабуру
11
Гонсалу Гедеш
64′
21
Арсен Захарян
23
Брайс Мендес
77′
8
Беньят Туррьентес
18
Карлос Солер
64′
28
Пабло Марин
Жирона
13
Пауло Гассанига
4
Арнау Мартинес
24
Алекс Морено
18
Аззедин Унаи
79′
12
Витор Рейс
17
Дэйли Блинд
20
Аксель Витсель
15
Виктор Цыганков
90′
22
Джон Солис
21
Брайан Хиль
60′
77′
10
Ясер Асприлья
19
Владислав Ванат
46′
3
Хоэль Рока
23
Иван Мартин
64′
11
Тома Лемар
Статистика
Реал Сосьедад
Жирона
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
9
14
Удары в створ
4
3
Угловые
4
3
Фолы
20
5
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Мигель Анхель Ортис Арьяс
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти