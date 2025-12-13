Слот: «Мне определенно не нравится ситуация с Салахом»

«Мне определенно не нравится ситуация с Мо Салахом. Мы вместе выиграли чемпионат, и он так много сделал для клуба. В идеале, тренер не должен оказываться в такой ситуации со своим игроком. Мне не нравится ситуация с Мо Салахом… но я должен составлять состав, делая то, что, на мой взгляд, лучше для клуба и для команды», — приводит BBC слова Слота.
11 декабря появилась информация, что «Ливерпуль» рассматривает вингера «ПСЖ» Брэди Барколя в качестве замены Салаху. В пятницу портал Indykaila News сообщил, что в подписании нападающего «красных» заинтересован саудовский клуб, который предложил египтянину зарплату 2,8 миллиона евро в неделю.
Салах был включен в заявку «Ливерпуля» на матч АПЛ против «Брайтона» в эти выходные. На неделе он пропустил игру Лиги чемпионов против «Интера».