Суд отклонил апелляцию Мбаппе об отмене ареста 55 млн евро на счетах «ПСЖ»

Ранее француз требовал выплаты бонусов в размере 55 млн, а также заработной платы за апрель-июнь 2024 года. В «ПСЖ» считают, что Мбаппе отказался от этих выплат добровольно перед своим переходом в «Реал» на правах свободного агента. Его иск был отклонен, ему было предписано покрыть судебные издержки, а также наложен штраф в размере 3 тысяч евро, предназначенный для компенсации расходов парижского клуба.
«Во второй раз суды подтвердили необоснованность претензий Мбаппе относительно арестов, произведенных на счетах клуба в апреле. По сути, весь этот спор — это просто вопрос добросовестности, соблюдения ценностей и выполнения взятых на себя обязательств. “ПСЖ” будет и дальше решительно защищать свои права», — Рено Семерджян, адвокат, представляющий интересы «ПСЖ».