Суд отклонил апелляцию Мбаппе об отмене ареста 55 млн евро на счетах «ПСЖ»

Ранее француз требовал выплаты бонусов в размере 55 млн, а также заработной платы за апрель-июнь 2024 года. В «ПСЖ» считают, что Мбаппе отказался от этих выплат добровольно перед своим переходом в «Реал» на правах свободного агента. Его иск был отклонен, ему было предписано покрыть судебные издержки, а также наложен штраф в размере 3 тысяч евро, предназначенный для компенсации расходов парижского клуба.