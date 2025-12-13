Ричмонд
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.85
П2
11.00
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.37
П2
4.24
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.93
П2
3.52
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.84
X
4.31
П2
4.56
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.37
П2
4.50
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.47
П2
4.15
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.04
П2
5.25
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.35
П2
4.70
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.13
П2
3.18
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.88
П2
4.18
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.36
П2
2.13
Футбол. Англия
20:30
Бернли
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.58
П2
1.98
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.40
П2
4.90
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.40
П2
13.00
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
ПСЖ
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
4
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2

Суд отклонил апелляцию Мбаппе об отмене ареста 55 млн евро на счетах «ПСЖ»

Апелляционный суд Парижа отклонил запрос нападающего «Реала» Килиана Мбаппе о замораживании счетов «ПСЖ». Об этом сообщает RMC Sport.

Источник: AP 2024

Ранее француз требовал выплаты бонусов в размере 55 млн, а также заработной платы за апрель-июнь 2024 года. В «ПСЖ» считают, что Мбаппе отказался от этих выплат добровольно перед своим переходом в «Реал» на правах свободного агента. Его иск был отклонен, ему было предписано покрыть судебные издержки, а также наложен штраф в размере 3 тысяч евро, предназначенный для компенсации расходов парижского клуба.

«Во второй раз суды подтвердили необоснованность претензий Мбаппе относительно арестов, произведенных на счетах клуба в апреле. По сути, весь этот спор — это просто вопрос добросовестности, соблюдения ценностей и выполнения взятых на себя обязательств. “ПСЖ” будет и дальше решительно защищать свои права», — Рено Семерджян, адвокат, представляющий интересы «ПСЖ».