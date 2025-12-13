Голкипер «ПСЖ» Шевалье вернулся к тренировкам с командой

«Он вернулся в расположение команды и тренировался наравне со всеми», — приводит слова Энрике пресс-служба клуба.
Напомним, Шевалье пропустил два прошлых матча «ПСЖ» с «Ренном» (5:0) в чемпионате Франции и с «Атлетиком» (0:0) в Лиге чемпионов. В обеих играх ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов.
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше