Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.85
П2
11.00
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.37
П2
4.24
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.93
П2
3.52
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.84
X
4.31
П2
4.56
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.37
П2
4.50
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.47
П2
4.15
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.04
П2
5.25
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.35
П2
4.70
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.13
П2
3.18
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.88
П2
4.18
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.36
П2
2.13
Футбол. Англия
20:30
Бернли
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.58
П2
1.98
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.40
П2
4.90
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.40
П2
13.00
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
ПСЖ
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
4
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2

«Посмотрим, надо ли привыкать»: Сафонов о своей игре за «ПСЖ»

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале опубликовал пост после двух сыгранных матчей за клуб.

Источник: Reuters

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале опубликовал пост после двух сыгранных матчей за клуб.

«Если честно, уже забылись ощущения от игр через 2−3 дня. Одно дело — готовиться и быть на замене, а другое — готовиться и играть. Посмотрим, нужно ли привыкать к такому режиму. Не вернулся с постом после игры, так как голова занята восстановлением и мыслями о следующей», — написал он.

13 декабря в рамках чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с клубом «Мец». Пока неясно, сыграет ли Сафонов вновь в стартовом составе парижского клуба. До этого российский вратарь провел два матча подряд (первые для него в сезоне) — сначала с «Ренном» в Лиге 1 (5:0), потом с испанским «Атлетиком» в Лиге чемпионов (0:0). Сафонов получил шанс после того, как основной вратарь клуба Лука Шевалье травмировался.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

Атлетик
0:0
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
10.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Атлети Адзурри д’Италия
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Луис Энрике
Составы команд
Атлетик
1
Унаи Симон
19
Адама Бойро
7
Алехандро Беренгер
48′
10
Нико Уильямс
3
Даниэль Вивиан
17
Юри Берчиче
12
Хесус Аресо
73′
2
Андони Горосабель
8
Ойан Сансет
73′
30
Алехандро Рего
11
Горка Гурусета
62′
20
Унаи Гомес
90+3′
18
Микель Хаурегисар
27′
73′
31
Асьер Йерро
16
Иньиго Руис де Галаррета
78′
6
Микель Весга
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
30′
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
51
Вильян Пачо
24
Сенни Маюлу
62′
14
Дезире Дуэ
29
Брэдли Барколя
78′
9
Гонсалу Рамуш
5
Маркиньос
46′
6
Илья Забарный
Статистика
Атлетик
ПСЖ
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
10
19
Удары в створ
2
4
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
4
6
Фолы
21
4
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
