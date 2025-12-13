«Посмотрим, надо ли привыкать»: Сафонов о своей игре за «ПСЖ»

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале опубликовал пост после двух сыгранных матчей за клуб.
«Если честно, уже забылись ощущения от игр через 2−3 дня. Одно дело — готовиться и быть на замене, а другое — готовиться и играть. Посмотрим, нужно ли привыкать к такому режиму. Не вернулся с постом после игры, так как голова занята восстановлением и мыслями о следующей», — написал он.
13 декабря в рамках чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с клубом «Мец». Пока неясно, сыграет ли Сафонов вновь в стартовом составе парижского клуба. До этого российский вратарь провел два матча подряд (первые для него в сезоне) — сначала с «Ренном» в Лиге 1 (5:0), потом с испанским «Атлетиком» в Лиге чемпионов (0:0). Сафонов получил шанс после того, как основной вратарь клуба Лука Шевалье травмировался.
Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.
Эрнесто Вальверде
Луис Энрике
1
Унаи Симон
19
Адама Бойро
7
Алехандро Беренгер
48′
10
Нико Уильямс
3
Даниэль Вивиан
17
Юри Берчиче
12
Хесус Аресо
73′
2
Андони Горосабель
8
Ойан Сансет
73′
30
Алехандро Рего
11
Горка Гурусета
62′
20
Унаи Гомес
90+3′
18
Микель Хаурегисар
27′
73′
31
Асьер Йерро
16
Иньиго Руис де Галаррета
78′
6
Микель Весга
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
30′
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
51
Вильян Пачо
24
Сенни Маюлу
62′
14
Дезире Дуэ
29
Брэдли Барколя
78′
9
Гонсалу Рамуш
5
Маркиньос
46′
6
Илья Забарный
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти