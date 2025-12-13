Сафонов и Шевалье вошли в заявку «ПСЖ» на матч с «Мецем» в Лиге 1

В последних двух матчах парижан вратарь сборной России замещал своего французского коллегу, который восстанавливался от ушиба голеностопа.
Матч между командами пройдет сегодня, 13 декабря, и начнется в 21:00 по московскому времени.
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше