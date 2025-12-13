Сафонов и Шевалье вошли в заявку «ПСЖ» на матч с «Мецем» в Лиге 1

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.63
П2
10.50
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.48
П2
4.15
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.86
П2
3.55
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.97
П2
4.21
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.40
П2
4.55
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.54
П2
4.60
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.96
П2
4.92
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.26
П2
4.53
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.08
П2
2.97
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.85
П2
4.16
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.96
X
3.30
П2
2.09
Футбол. Англия
20:30
Бернли
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.45
П2
2.05
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.40
П2
4.90
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.20
П2
13.00
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
ПСЖ
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.54
П2
9.50
Футбол. Англия
23:00
Арсенал
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.50
П2
26.00
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.69
X
2.80
П2
3.27
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.27
П2
2.71

Сафонов и Шевалье вошли в заявку «ПСЖ» на матч с «Мецем» в Лиге 1

Голкиперы Матвей Сафонов и Люка Шевалье включены в заявку «ПСЖ» на выездной матч 16-го тура чемпионата Франции против «Меца».

Источник: Reuters

В последних двух матчах парижан вратарь сборной России замещал своего французского коллегу, который восстанавливался от ушиба голеностопа.

Матч между командами пройдет сегодня, 13 декабря, и начнется в 21:00 по московскому времени.

Футбол. Франция
13.12
Метц
:
ПСЖ
П1
X
П2
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше