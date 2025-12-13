Салах не попал в стартовый состав «Ливерпуля» на матч с «Брайтоном»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Мальорка
1
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.89
П2
7.90
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
1
:
Эвертон
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.32
П2
12.75
Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
1
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.60
П2
13.00
Футбол. Германия
перерыв
Боруссия М
1
:
Вольфсбург
3
Все коэффициенты
П1
17.50
X
6.91
П2
1.20
Футбол. Германия
перерыв
Айнтрахт Ф
0
:
Аугсбург
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.80
П2
4.44
Футбол. Германия
перерыв
Хоффенхайм
2
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
12.75
П2
47.00
Футбол. Германия
перерыв
Санкт-Паули
1
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.20
П2
6.20
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
1
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
5.60
П2
30.00
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.89
П2
4.15
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.93
X
3.30
П2
2.10
Футбол. Англия
20:30
Бернли
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
3.87
X
3.44
П2
2.06
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.40
П2
4.90
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.20
П2
13.25
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
ПСЖ
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.45
П2
9.00
Футбол. Англия
23:00
Арсенал
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.50
П2
25.00
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.64
X
2.84
П2
3.28
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.28
П2
2.70
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Салах не попал в стартовый состав «Ливерпуля» на матч с «Брайтоном»

Сегодня, 13 декабря, «Ливерпуль» примет на своем поле «Брайтон» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: Getty Images

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не попал в стартовый состав команды. Однако игрок находится в заявке на эту игру.

Напомним, египетский футболист не выходил на поле в трех из четырех последних встречах мерсисайдцев во всех турнирах.

Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
1
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.60
П2
13.00