Салах не попал в стартовый состав «Ливерпуля» на матч с «Брайтоном»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не попал в стартовый состав команды. Однако игрок находится в заявке на эту игру.
Напомним, египетский футболист не выходил на поле в трех из четырех последних встречах мерсисайдцев во всех турнирах.
Сегодня, 13 декабря, «Ливерпуль» примет на своем поле «Брайтон» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не попал в стартовый состав команды. Однако игрок находится в заявке на эту игру.
Напомним, египетский футболист не выходил на поле в трех из четырех последних встречах мерсисайдцев во всех турнирах.