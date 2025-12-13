Слуцкий: «По-человечески к Кокорину отношусь просто великолепно»

«На самом деле, я по-человечески к Кокорину отношусь просто великолепно. Я его считаю очень добрым, искренним, хорошим, положительным парнем. Немного инфантильным, который не всегда понимал, что он делает и как. Такое детство в нем осталось, просто потому, что он всегда был самый лучший. Всегда выделялся, всегда его все хотели. Вот этот инфантилизм детский в нем остался», — заявил Слуцкий на ютуб-канале FONBET.