Симеоне вышел на второе место среди тренеров по числу побед в Ла лиге

Для 55-летнего Симеоне эта победа стала 324-й в Ла лиге в качестве тренера. Он вышел на второе место по данному показателю, опередив Мигеля Муньоса (323 выигранных матча). Первую строчку рейтинга занимает Луис Арагонес (344 победы).