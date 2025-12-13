Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
0
:
Тулуза
2
Все коэффициенты
П1
41.00
X
12.00
П2
1.09
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
0
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
3.80
П2
21.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Хетафе
0
:
Эспаньол
1
Все коэффициенты
П1
26.00
X
5.00
П2
1.26
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
1
:
Кальяри
1
Все коэффициенты
П1
2.90
X
7.70
П2
50.00
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Симеоне вышел на второе место среди тренеров по числу побед в Ла лиге

«Атлетико» под руководством Диего Симеоне обыграл «Валенсию» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в субботу, 13 декабря, на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

Источник: AP 2024

Для 55-летнего Симеоне эта победа стала 324-й в Ла лиге в качестве тренера. Он вышел на второе место по данному показателю, опередив Мигеля Муньоса (323 выигранных матча). Первую строчку рейтинга занимает Луис Арагонес (344 победы).

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Вместе с командой он дважды выигрывал чемпионат Испании. В нынешнем сезоне Ла лиги мадридцы с 34 очками располагаются на четвертом месте турнирной таблицы.

Атлетико
2:1
Первый тайм: 1:0
Валенсия
Футбол, Испания, 16-й тур
13.12.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Карлос Корберан
Голы
Атлетико
Коке
17′
Антуан Гризманн
(Марк Пубиль)
74′
Валенсия
Лукас Бельтран
(Андре Алмейда I)
63′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
3
Маттео Руджери
20
Джулиано Симеоне
18
Марк Пубиль
32′
17
Давид Ганцко
6
Коке
9
Александр Серлот
42′
16
Науэль Молина
46′
24
Робен Ле Норман
23
Николас Гонсалес
59′
4
Конор Галлахер
8
Пабло Барриос
59′
11
Тьяго Альмада
90′
19
Хулиан Альварес
59′
7
Антуан Гризманн
Валенсия
25
Хулен Агирресабала
20
Димитри Фулькье
12
Тьерри Коррейа
10
Андре Алмейда I
3
Хосе Копете
9
Уго Дуро
88′
21
Хесус Васкес
82′
14
Хосе Гайя
24
Эрай Джемерт
71′
22
Батист Сантамария
23
Филип Угринич
72′
8
Хави Герра
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
82′
17
Ларджи Рамазани
16
Диего Лопес
55′
15
Лукас Бельтран
Статистика
Атлетико
Валенсия
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
10
13
Удары в створ
6
2
Угловые
5
7
Фолы
13
11
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти