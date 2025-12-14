Сафонов после матча с «Метцем»: «Если бы вы знали, как мне не нравится пропускать»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Милан
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.60
П2
7.60
Футбол. Испания
16:00
Севилья
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.33
П2
4.14
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.33
П2
4.00
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.51
X
3.35
П2
1.97
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.01
П2
1.84
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.33
П2
2.82
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.35
П2
2.25
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.74
X
3.58
П2
2.05
Футбол. Франция
17:00
Лион
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.07
П2
5.40
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.58
П2
2.20
Футбол. Испания
18:15
Сельта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.21
П2
2.73
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.68
П2
1.87
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.12
П2
6.59
Футбол. Франция
19:15
Страсбур
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.80
П2
4.50
Футбол. Англия
19:30
Брентфорд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.50
П2
3.94
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.00
П2
21.00
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.31
X
4.18
П2
1.59
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.62
X
4.32
П2
1.70
Футбол. Германия
21:30
Вердер
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.86
П2
2.29
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Тулуза
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лацио
1
П1
X
П2

Сафонов после матча с «Метцем»: «Если бы вы знали, как мне не нравится пропускать»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Метцем» (3:2) в гостевом матче 16-го тура чемпионата Франции.

Источник: Getty Images

«Обыграли “Метц”, получился жаркий и напряженный матч. Хочется, конечно, спокойнее разбираться с соперником, особенно когда у нас достаточно моментов, чтобы добиться разгромного результата. Но победа есть победа, плюс три очка. Сейчас полетим домой, а уже завтра днем вылет на следующий матч. Главное, что в хорошем настроении после сегодня.

P. S. Счастлив играть, но если бы вы, знали как мне не нравится пропускать. Идем дальше», — написал 26-летний Сафонов в своем Telegram-канале.

Россиянин отыграл в третьем матче подряд. Он пропустил два гола и сделал три сейва.

«ПСЖ» с 36 очками после 16 матчей занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Метц
2:3
Первый тайм: 1:2
ПСЖ
Футбол, Франция, 16-й тур
13.12.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Сен-Симфорьен
Главные тренеры
Стефан Ле Миньян
Луис Энрике
Голы
Метц
Жесси Деминге
42′
Георгий Цитаишвили
(Готье Эн)
81′
ПСЖ
Гонсалу Рамуш
(Ли Кан Ин)
31′
Квентин Нджанту
(Ибраим Мбай)
39′
Дезире Дуэ
(Ибраим Мбай)
63′
Составы команд
Метц
1
Джонатан Фишер
39
Коффи Куао
90+3′
2
Максим Колен
10
Готье Эн
20
Абиб Диалло
5
Жан-Филипп Гбамен
11
Малик М`Байе
16′
84′
14
Шейх Тидиане Сабали
7
Георгий Цитаишвили
85′
9
Гиорги Абуашвили
15
Терри Йегбе
74′
38
Садибу Сане
20
Жесси Деминге
85′
12
Альфа Туре
8
Бубакар Траоре
85′
21
Бенжамен Стамбули
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
75′
21
Люка Эрнандез
19
Ли Кан Ин
17
Витор Феррейра Витинья
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
9
Гонсалу Рамуш
66′
7
Хвича Кварацхелия
49
Ибраим Мбай
90′
4
Лукас Бералдо
47
Квентин Нджанту
66′
29
Брэдли Барколя
8
Фабиан Руис
46′
14
Дезире Дуэ
Статистика
Метц
ПСЖ
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
9
14
Удары в створ
5
9
Угловые
4
4
Фолы
10
10
Судейская бригада
Главный судья
Ромен Лиссорг
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
