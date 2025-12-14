Сафонов после матча с «Метцем»: «Если бы вы знали, как мне не нравится пропускать»

«Обыграли “Метц”, получился жаркий и напряженный матч. Хочется, конечно, спокойнее разбираться с соперником, особенно когда у нас достаточно моментов, чтобы добиться разгромного результата. Но победа есть победа, плюс три очка. Сейчас полетим домой, а уже завтра днем вылет на следующий матч. Главное, что в хорошем настроении после сегодня.



P. S. Счастлив играть, но если бы вы, знали как мне не нравится пропускать. Идем дальше», — написал 26-летний Сафонов в своем Telegram-канале.