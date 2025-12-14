Сафонов после матча с «Метцем»: «Если бы вы знали, как мне не нравится пропускать»

«Обыграли “Метц”, получился жаркий и напряженный матч. Хочется, конечно, спокойнее разбираться с соперником, особенно когда у нас достаточно моментов, чтобы добиться разгромного результата. Но победа есть победа, плюс три очка. Сейчас полетим домой, а уже завтра днем вылет на следующий матч. Главное, что в хорошем настроении после сегодня.
Россиянин отыграл в третьем матче подряд. Он пропустил два гола и сделал три сейва.
«ПСЖ» с 36 очками после 16 матчей занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Стефан Ле Миньян
Луис Энрике
Жесси Деминге
42′
Георгий Цитаишвили
(Готье Эн)
81′
Гонсалу Рамуш
(Ли Кан Ин)
31′
Квентин Нджанту
(Ибраим Мбай)
39′
Дезире Дуэ
(Ибраим Мбай)
63′
1
Джонатан Фишер
39
Коффи Куао
90+3′
2
Максим Колен
10
Готье Эн
20
Абиб Диалло
5
Жан-Филипп Гбамен
11
Малик М`Байе
16′
84′
14
Шейх Тидиане Сабали
7
Георгий Цитаишвили
85′
9
Гиорги Абуашвили
15
Терри Йегбе
74′
38
Садибу Сане
20
Жесси Деминге
85′
12
Альфа Туре
8
Бубакар Траоре
85′
21
Бенжамен Стамбули
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
75′
21
Люка Эрнандез
19
Ли Кан Ин
17
Витор Феррейра Витинья
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
9
Гонсалу Рамуш
66′
7
Хвича Кварацхелия
49
Ибраим Мбай
90′
4
Лукас Бералдо
47
Квентин Нджанту
66′
29
Брэдли Барколя
8
Фабиан Руис
46′
14
Дезире Дуэ
Главный судья
Ромен Лиссорг
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти