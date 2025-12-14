«Арсеналу» помогли два автогола, Рафинья привел «Барсу» к победе, «Фламенго» ждет «ПСЖ» в финале

Англия: рекорд Салаха и долгожданный гол Палмера
Салах, с которым после его скандального интервью несколько раз на неделе общался Арне Слот, попал в заявку, но поначалу остался на скамейке. Перед стартовым свистком режиссер показал улыбку на лице Мо, а на первой же минуте в полном восторге был весь «Энфилд». Мощный прессинг «Ливерпуля» закончился тем, что Джо Гомес головой отправил мяч в штрафную, а Экитике выстрелил под перекладину. Так рано (на 46-й секунде) мерсисайдцы не забивали в АПЛ с апреля 2019 года, когда клубный рекорд скорострельности установил отличившийся на 15-й секунде Кейта. Нынешнее же взятие ворот — самое раннее в текущем чемпионате.
А Салах экстренно появился на поле на 26-й минуте. Египтянин сменил травмировавшегося Гомеса, которого на правом фланге обороны пришлось подменять главному универсалу этого сезона Собослаи. Мохамед сразу создал голевой момент и в целом смотрелся очень живо. Однако второго гола красным явно не хватало, о чем вскоре после начала второго тайма напомнил упустивший шанс сравнять счет Диего Гомес. Тут-то себя и показал Салах, с углового выполнив идеальный навес в район дальней штанги, где дежурил Экитике. Это был исторический момент, потому что Мо забрал себе очередной рекорд АПЛ. Теперь — по числу результативных действий в одной команде, которым долгое время владел Уэйн Руни. У вингера «Ливерпуля» 277 баллов (188 голов и 89 передач).
Вряд ли кто-то перед стартом сезона мог предположить, что в этот день на «Стэмфорд Бридж» на кону окажется место в топ-4. Конечно, применительно к «Челси» это было ожидаемо, а вот впечатляющее выступление «Эвертона» на длинной дистанции — сюрприз. В Лондоне «ириски» с первых минут показывали, что их результаты не случайны, и хозяев они не боятся. Забил, впрочем, фаворит, а трибуны не меньше первого за почти три месяца гола Палмера восхитил блестящий проникающий пас Гюсто. Коул же довел число мячей в АПЛ до 39, обойдя Николя Анелька и поднявшись на девятое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории «Челси».
Подвел же итог первому тайму в добавленное арбитром время заработавший второй результативный балл Гюсто. Команда Энцо Марески демонстрировала отличную реализацию. Она-то и стала залогом долгожданной победы, ведь после выигрыша у «Барселоны» в ЛЧ лондонцы не брали три очка на протяжении четырех матчей (=2−2). На этом отрезке можно гордиться только ничьей с «Арсеналом», но теперь — с возвращением Палмера — жизнь постепенно налаживается. «Челси» поднялся в лигочемпионский квартет как минимум до воскресной игры «Кристал Пэлас» с «Манчестер Сити».
Объективно, перед игрой первой и последней команд АПЛ вопросов было два: когда «Арсенал» забьет первый гол в ворота аутсайдера, и с каким счетом «Вулверхэмптон» проиграет «канонирам» в девятый раз подряд. Только в реальности команда Микеля Артеты уперлась в стену. При этом в Англии, подсчитав за первый тайм число контактов с мячом выдвинутого на острие Дьекереша (5), обратили внимание и на то, что точными получились только четыре передачи его партнеров в направлении шведа. Неудивительно, что у хозяев за 45 минут не было ударов в створ, тогда как Хван Хи Чхан пару раз навел панику в красно-белой обороне.
Даже фирменные угловые не работали. Оставалась надежда на мощное начало второго тайма, ведь «Арсенал» больше всех в АПЛ забивает в первые 15 минут после перерыва (8 мячей). Но тут — до сольного прохода промахнувшегося с острого угла Габриэла Мартинелли — даже намеков на гол не было. И логично, что Артета провел тройную замену, выпустив Эдегора, Троссара и Мерино. В обновленных сочетаниях пошла другая игра, появилась работа для Джонстона, и в итоге круто игравший вратарь пропустил невероятно обидный гол. Мяч отлетел в ворота от его спины, когда выполнявший корнер Сака попал в дальнюю штангу.
Пока одни праздновали успех, в Сети в тысячный раз развернулась дискуссия о несправедливости мира и ограниченном протоколе ВАР. Дело в том, что «Арсенал», скорее всего, не должен был получить право на стандарт, потому что защитник выбивал мяч, чтобы до него не добрался находившийся в офсайде Сака. Но даже если все было чисто, это не меняет общую оценку: победа лидера получалась выстраданной. Хотя красно-белые ее почти упустили, когда на 90-й минуте впервые забивший в АПЛ Арокодаре подставил голову то ли под удар, то ли под навес 18-летнего Матеуса Мане.
Над фаворитом, который не мог сам попасть в створ 66 минут, смеялись бы всю неделю, а теперь будут сочувствовать «волкам», которые в оставшиеся до финального свистка минуты снова поразили свои ворота. Сначала после подачи Сака камеры выхватили крупным планом Габриэла Жезуса, но роковым для гостей оказалось касание Йерсона Москеры. Два автогола — три очка. В гонке за титулом такие победные формулы иногда оказываются судьбоносными.
Испания: любимый соперник Симеоне и сотня «Барсы»
«Атлетико» в первом домашнем матче сезона сыграл вничью, однако с тех пор только побеждает на «Метрополитано». Успех в игре с «Валенсией» — восьмой подряд и, наверное, самый ожидаемый. Дело в том, что «летучие мыши» — любимый гость в эпоху Диего Симеоне. Под началом аргентинца «матрасники» в Мадриде не проиграли этому сопернику ни в одном из пятнадцати матчей (+11=4).
Впрочем, назвать субботний успех легким нельзя, хотя начало игры и неотразимый удар Коке с подбора на это намекали. Однако валенсийцы выглядели достойно, и их ответный гол не противоречил логике игры. Хотя, нельзя не признать: не каждому удается так стрелять с дальней дистанции, как вышло у Бельтрана. И все же чашу весов в пользу красно-белых склонил вышедший на замену Гризманн. Поймав мяч в воздухе после длинного пара Пубиля, француз неотразимо пробил в ближний угол. «Атлетико» сократил отставание от третьего места до одного очка и ждет воскресного ответа «Вильярреала».
«Барса» прилично измотала оборону «Осасуны» к середине первого тайма. Подуставшие памплонцы не рассчитали параметры офсайдной ловушки и позволили Феррану Торресу отправить мяч в сетку головой после мягкого заброса Рэшфорда. Однако ВАР все же обнаружил «вне игры» в удивительной ситуации — при розыгрыше мяча от угловой отметки. За линией офсайда оказалась пятка Рафиньи.
Это был апогей давления в первом тайме, которое так и не принесло результата. Между тем «Осасуна» не оставляла надежду поймать свой шанс в редких контратаках. Таких, как забег промахнувшегося Муньоса. В основном же гости стояли стеной около своей штрафной, перекрывая все подходы к воротам, и демонстрируя бешеную самоотдачу в эпизодах вроде заблокированного удара Рэшфорда. Этот процесс мог показаться бесконечным, но, в конце концов, в быстрой атаке Рафинья из-за штрафной шикарно пробил в угол.
Бразилец обещал Ханси Флику, что сине-гранатовые будут играть лучше, и его слова не разошлись с делом. Пусть форварду и повезло со вторым голом, так как мяч прилетел на ногу напротив пустого угла благодаря срезке защитника «Осасуны». Взятие ворот, кстати, оказалось особенным — 100-м в Ла Лиге за календарный год. Это девятый случай в истории «Барсы» и второй после ухода Месси. Но главное, само собой, седьмая подряд победа после проигранного класико.
Италия: победа вдевятером
«Лацио» потихонечку приближается к еврокубковой шестерке, а субботняя победа римлян заслуживает особого внимания. Дело в том, что команда Маурицио Сарри еще в концовке первого тайма осталась без удаленного Дзакканьи, а на 78-й минуте красную карточку получил Башич. Тем не менее, оставшись вдевятером, «орлы» забили победный мяч. Его автором стал вышедший на замену Нослин, который смял защитника, обвел вратаря и отправил мяч в сетку. Потрясающий сюжет! Но все-таки не уникальный, а — используя язык кинематографа — ремейк для Серии А. В феврале 2017 года «Милан» тоже забил решающий мяч в ворота «Болоньи» после двух удалений.
Германия: «Байер» остался четвертым
Занимавший перед туром пятое место «Хоффенхайм» в режиме лайв ворвался в топ-4, разгромив «Гамбург». Из голевых атак хозяев больше всего запомнилась вторая, когда на острие оказался центральный защитник Озан Кабак. Это четвертая подряд домашняя победа команды Кристиана Ильцера, которому, в отличие от конкурентов, помогает системно работать в недельном цикле отсутствие еврокубков. Насколько это серьезная нагрузка, демонстрирует периодически оступающийся «Айнтрахт». Впрочем, в субботу «орлы» дожали «Аугсбург» и по-прежнему отстают от «деревенских» на два очка. В победной атаке Доан был вознагражден за классный дриблинг и настойчивость рикошетом, который не оставил шансов вратарю.
По итогам последнего матча дня четвертое место все-таки вернулось к «Байеру». Персонально же отметить стоит капитана леверкузенцев Андриха, который провел отличную неделю. Футболист, переведенный Каспером Юльманном из опорной зоны в центр обороны, был чрезвычайно эффективен при угловых у чужих ворот. В середине недели его удар спровоцировал автогол в матче с «Ньюкаслом» в ЛЧ, а в субботу Андрих самостоятельно отправил мяч в сетку с подачи Алейша Гарсии.
Стандартная победа
«Фламенго» — «Пирамидс» — 2:0 (Лео Перейра, 21. Данилу, 54)
Соперником «ПСЖ» в финале Межконтинентального кубка в ближайшую среду станет «Фламенго». Красно-черные, которым удалось с интервалом в несколько дней завоевать Кубок Либертадорес и стать чемпионом Бразилии, уверенно прошли египетский «Пирамидс».
Соперник продержался сухим до середины первого тайма, когда Де Арраскаэта со штрафного идеально закрутил мяч на голову Лео Перейре. При этом создавалось четкое впечатление, что главный тренер «Фла» Филипе Луис взял на вооружение подход своего учителя Диего Симеоне. Красно-черные играли очень прагматично и не рвали жилы, чтобы сохранить силы на главную игру турнира. А для голов хватало стандартов Де Арраскаэты. Еще один превратился во второй голевой пас на голову Данилу. Периодическая расслабленность бразильской обороны не имела последствий, и скорее итоговый счет мог вырасти до крупного.
Статистика дня
1-й раз с сентября 2022 года голкипер «ПСЖ» Шевалье, будучи здоровым, начал игру на скамейке запасных. В прошлый раз такое случилось, когда он еще выступал за «Лилль».
2 тура подряд отмечается результативными передачами в Бундеслиге полузащитник «Вольфсбурга» Кристиан Эриксен.
5 мячей с конца ноября забил нападающий «Аталанты» Скамакка. За это время среди игроков Серии А такие же показатели только у Лаутаро Мартинеса.
8 из восьми своих мячей ударами в одно касание забил нападающий «Галатасарая» Икарди. Это максимальный показатель сезона в турецкой Суперлиге.
11 голов после выходов на замену забил в календарном году нападающий НЕК Сиогаи. Японец установил рекорд Эредивизи.
21 матч провели команды Дэвида Мойеса на «Стэмфорд Бридж» и ни разу не выиграли. Тренер повторил свой же рекорд АПЛ, ранее достигнутый в играх с «Арсеналом».
149 матчей «Челси» не уступает в АПЛ, имея к перерыву преимущество в два мяча (+146=3).
174 гола за календарный год — новый рекорд «ПСЖ». Прежнее достижение продержалось с 2017 года. Кроме того, парижане одержали максимальные для себя 49 побед за двенадцать месяцев.
357 минут с учетом всех турниров не пропускал голкипер «ПСЖ» Сафонов.
Автор: Андрей Кузичев