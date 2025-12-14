«Арсеналу» помогли два автогола, Рафинья привел «Барсу» к победе, «Фламенго» ждет «ПСЖ» в финале

Объективно, перед игрой первой и последней команд АПЛ вопросов было два: когда «Арсенал» забьет первый гол в ворота аутсайдера, и с каким счетом «Вулверхэмптон» проиграет «канонирам» в девятый раз подряд. Только в реальности команда Микеля Артеты уперлась в стену. При этом в Англии, подсчитав за первый тайм число контактов с мячом выдвинутого на острие Дьекереша (5), обратили внимание и на то, что точными получились только четыре передачи его партнеров в направлении шведа. Неудивительно, что у хозяев за 45 минут не было ударов в створ, тогда как Хван Хи Чхан пару раз навел панику в красно-белой обороне.