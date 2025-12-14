Клуб Захаряна уволил главного тренера

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Милан
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.47
П2
6.90
Футбол. Испания
16:00
Севилья
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.31
П2
4.10
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.34
П2
4.15
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.46
X
3.41
П2
1.96
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.00
П2
1.83
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.34
П2
2.78
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.37
П2
2.21
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.60
П2
2.06
Футбол. Франция
17:00
Лион
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.03
П2
5.40
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.73
X
3.50
П2
2.08
Футбол. Испания
18:15
Сельта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.20
П2
2.71
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.46
П2
1.96
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.09
П2
6.47
Футбол. Франция
19:15
Страсбур
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.83
П2
4.59
Футбол. Англия
19:30
Брентфорд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.45
П2
4.07
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.00
П2
22.00
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.28
П2
1.57
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.36
X
4.25
П2
1.75
Футбол. Германия
21:30
Вердер
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.80
П2
2.33
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.36
П2
2.38
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.94
П2
3.55
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.75
X
4.22
П2
1.64

Клуб Захаряна уволил главного тренера

«Реал Сосьедад» уволил Серхио Франсиско с поста главного тренера.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Испанец Серхио Франсиско уволен с поста главного тренера «Реал Сосьедад», сообщается на странице футбольного клуба в социальной сети X.

Франсиско возглавлял клуб из Сан-Себастьяна с июля. После 16 туров команда занимает 15-е место в таблице Ла Лиги с 16 очками. Работу в клубе также не продолжит его ассистент Иосу Ривас. До зимнего перерыва «Реал Сосьедад» временно возглавят Ион Ансотеги, работающий в дубле команды, и его помощник Иманоль Агиррече. За клуб выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

«Клуб хочет поблагодарить Франсиско за профессионализм, усилия и преданность, проявленные как во время работы с первой командой, так и в годы, проведенные в нашем клубе. В работе с нашей академией, где он более одиннадцати лет занимал тренерский пост, он был ключевой фигурой в завершающем этапе подготовки наших воспитанников», — отмечается в заявлении.

Франсиско 46 лет. Ранее он возглавлял вторую и третью команды «Реал Сосьедад», а также работал главным тренером клуба «Реал Унион» из города Ирун.

Реал Сосьедад
1:2
Первый тайм: 1:0
Жирона
Футбол, Испания, 16-й тур
12.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Аноэта
Главные тренеры
Серхио Франсиско
Мичел
Голы
Реал Сосьедад
Гонсалу Гедеш
(Игор Субельдия)
35′
Жирона
Виктор Цыганков
(Аззедин Унаи)
76′
Виктор Цыганков
(Алекс Морено)
84′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
74′
14
Такэфуса Кубо
4
Хон Горротчатеги
5
Игор Субельдия
31
Хон Мартин
17
Серхио Гомес
84′
3
Айен Муньос
7
Андер Барренечеа
46′
19
Хон Каррикабуру
11
Гонсалу Гедеш
64′
21
Арсен Захарян
23
Брайс Мендес
77′
8
Беньят Туррьентес
18
Карлос Солер
64′
28
Пабло Марин
Жирона
13
Пауло Гассанига
4
Арнау Мартинес
24
Алекс Морено
18
Аззедин Унаи
79′
12
Витор Рейс
17
Дэйли Блинд
20
Аксель Витсель
15
Виктор Цыганков
90′
22
Джон Солис
21
Брайан Хиль
60′
77′
10
Ясер Асприлья
19
Владислав Ванат
46′
3
Хоэль Рока
23
Иван Мартин
64′
11
Тома Лемар
Статистика
Реал Сосьедад
Жирона
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
9
14
Удары в створ
4
3
Угловые
4
3
Фолы
20
5
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Мигель Анхель Ортис Арьяс
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти