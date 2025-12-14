Клуб Захаряна уволил главного тренера

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Испанец Серхио Франсиско уволен с поста главного тренера «Реал Сосьедад», сообщается на странице футбольного клуба в социальной сети X.
Франсиско возглавлял клуб из Сан-Себастьяна с июля. После 16 туров команда занимает 15-е место в таблице Ла Лиги с 16 очками. Работу в клубе также не продолжит его ассистент Иосу Ривас. До зимнего перерыва «Реал Сосьедад» временно возглавят Ион Ансотеги, работающий в дубле команды, и его помощник Иманоль Агиррече. За клуб выступает российский полузащитник Арсен Захарян.
«Клуб хочет поблагодарить Франсиско за профессионализм, усилия и преданность, проявленные как во время работы с первой командой, так и в годы, проведенные в нашем клубе. В работе с нашей академией, где он более одиннадцати лет занимал тренерский пост, он был ключевой фигурой в завершающем этапе подготовки наших воспитанников», — отмечается в заявлении.
Франсиско 46 лет. Ранее он возглавлял вторую и третью команды «Реал Сосьедад», а также работал главным тренером клуба «Реал Унион» из города Ирун.
Серхио Франсиско
Мичел
Гонсалу Гедеш
(Игор Субельдия)
35′
Виктор Цыганков
(Аззедин Унаи)
76′
Виктор Цыганков
(Алекс Морено)
84′
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
74′
14
Такэфуса Кубо
4
Хон Горротчатеги
5
Игор Субельдия
31
Хон Мартин
17
Серхио Гомес
84′
3
Айен Муньос
7
Андер Барренечеа
46′
19
Хон Каррикабуру
11
Гонсалу Гедеш
64′
21
Арсен Захарян
23
Брайс Мендес
77′
8
Беньят Туррьентес
18
Карлос Солер
64′
28
Пабло Марин
13
Пауло Гассанига
4
Арнау Мартинес
24
Алекс Морено
18
Аззедин Унаи
79′
12
Витор Рейс
17
Дэйли Блинд
20
Аксель Витсель
15
Виктор Цыганков
90′
22
Джон Солис
21
Брайан Хиль
60′
77′
10
Ясер Асприлья
19
Владислав Ванат
46′
3
Хоэль Рока
23
Иван Мартин
64′
11
Тома Лемар
Главный судья
Мигель Анхель Ортис Арьяс
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти