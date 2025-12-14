Клуб Захаряна уволил главного тренера

«Клуб хочет поблагодарить Франсиско за профессионализм, усилия и преданность, проявленные как во время работы с первой командой, так и в годы, проведенные в нашем клубе. В работе с нашей академией, где он более одиннадцати лет занимал тренерский пост, он был ключевой фигурой в завершающем этапе подготовки наших воспитанников», — отмечается в заявлении.