Андрея Канчельскиса до сих пор любят и уважают в «Манчестер Юнайтед». Чем он запомнился в Англии?

В «МЮ» теперь знают про «Динамо-Брянск»
На днях Андрей Канчельскис посетил Манчестер: экс-звезде «МЮ» вместе с сыном провели экскурсию по Каррингтону и показали тренировку первой команды. Наверное, впервые за занятием «красных дьяволов» наблюдал главный тренер «Динамо-Брянска».
Судя по теплым словам в новости на сайте «МЮ», легенду из 90-х там до сих пор помнят и уважают. «Этот взрывной вингер пользовался огромной популярностью на “Олд Траффорд”. Очень влиятельный и яркий фланговый игрок», — говорилось в сообщении об экскурсии.
Чем же так успел запомниться Канчельскис в Англии?
1. С ним «МЮ» вернулся на вершину
К переезду Канчельскиса в Англию «МЮ» из гранда превратился в середняка. Именно с его трансфера началось возвращение «Юнайтед» на вершину английского футбола.
В 1993 году «МЮ» под руководством Алекса Фергюсона стал чемпионом впервые за 26 лет. В том сезоне Канчельскис выходил на поле редко, но все равно отметился тремя голами и двумя ассистами. А следующий год получился намного успешнее: «МЮ» оформил золотой дубль, а сам Канчельскис забил 10 голов и отдал восемь голевых передач во всех турнирах.
2. Лучший бомбардир
В сезоне-1994/95 Андрей Канчельскис стал настоящей звездой — на его счету к концу чемпионата было 15 голов. Это больше, чем у любого другого игрока «МЮ» — россиянин перебил Энди Коула, Марка Хьюза и даже Эрика Кантона!
В концовке сезона Канчельскис получил травму — и без него «МЮ» уступил чемпионство «Блэкберну» и проиграл в финале Кубка Англии «Эвертону». Кто знает, как бы все обернулось, если бы не повреждение Андрея.
3. Легендарный хет-трик
Когда фанаты «МЮ» вспоминают Канчельскиса, то обязательно говорят про его хет-трик в дерби. В ноябре 1994 года футболист поучаствовал в разгроме «Сити» — забил три из пяти голов «Юнайтед». Канчельскис был первым игроком «МЮ», оформившим хет-трик в дерби в рамках Премьер-лиги. Вошел в историю!
Интересно то, что со времен Канчельскиса хет-триком в ворота «Сити» отметились всего шестеро игроков. Компания хорошая: Джейми Варди, Садьо Мане, Майкл Оуэн и другие.
4. Лучший трансфер за копейки
Несколько лет назад на сайте «МЮ» эксперты постарались выбрать самое успешное подписание клуба в истории. Выбирали по нескольким критериям: это должен был быть футболист, который перешел в «МЮ» за небольшие деньги и стал большой звездой уже в стане «красных дьяволов».
Пока все выбирали между Сульшером, Йонсеном и Чичарито, экс-футболист «МЮ» Боб Торнли без промедления назвал Канчельскиса. «Он был невероятен, и для игрока, который пришел в клуб примерно в то же время, что и я, о нем мало кто слышал, — говорил Торнли. — Ему нужен был переводчик, но на поле он был невероятен. За ним было приятно наблюдать — он был из тех, кто заставлял фанатов выпрыгивать со своих мест».
5. Дал дорогу Бекхэму
До сих пор мутной остается история с уходом Канчельскиса из «МЮ». К моменту трансфера Андрей был одним из главных игроков команды и лучшим бомбардиром прошедшего сезона. Однако он все равно ушел в «Эвертон» — за внушительные в то время 7,5 миллиона евро.
Канчельскис предполагает, что трансфер продавливал его агент. «Когда я ушел из “Юнайтед”, Фергюсон был готов извиниться перед всей командой, — вспоминает футболист. — Бекхэм писал, что если бы я не ушел, он бы не играл. Здорово, что я дал ему такую возможность».