Андрея Канчельскиса до сих пор любят и уважают в «Манчестер Юнайтед». Чем он запомнился в Англии?

Пока все выбирали между Сульшером, Йонсеном и Чичарито, экс-футболист «МЮ» Боб Торнли без промедления назвал Канчельскиса. «Он был невероятен, и для игрока, который пришел в клуб примерно в то же время, что и я, о нем мало кто слышал, — говорил Торнли. — Ему нужен был переводчик, но на поле он был невероятен. За ним было приятно наблюдать — он был из тех, кто заставлял фанатов выпрыгивать со своих мест».