Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.82
П2
2.76
Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
0
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
4.40
П2
1.37
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
0
:
Верона
1
Все коэффициенты
П1
8.25
X
3.20
П2
1.72
Футбол. Италия
2-й тайм
Удинезе
1
:
Наполи
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
4.38
П2
22.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
Манчестер Сити
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
21.00
П2
1.02
Футбол. Англия
2-й тайм
Ноттингем Форест
2
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
23.00
П2
67.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.00
П2
17.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
2
:
Астон Вилла
2
Все коэффициенты
П1
5.00
X
1.75
П2
4.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
1
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.30
П2
34.00
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.09
X
3.40
П2
2.01
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.13
П2
6.67
Футбол. Франция
19:15
Страсбур
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.94
П2
4.72
Футбол. Англия
19:30
Брентфорд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.49
П2
4.13
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.00
П2
21.00
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.98
X
4.36
П2
1.55
Футбол. Германия
21:30
Вердер
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.77
П2
2.37
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.37
X
3.31
П2
2.30
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.94
П2
3.67
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.22
П2
1.63
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

СМИ: наследный принц Саудовской Аравии рассматривает покупку «Барселоны»

Наследный принц Саудовской Аравии хочет купить «Барселону» за 10 млрд евро.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман готовит предложение о приобретении испанского футбольного клуба «Барселона», сообщает журналист El Chiringuito Франсуа Гальярдо в соцсети X.

По информации источника, сумма потенциальной сделки может составить около 10 миллиардов евро. Предполагается, что финансирование будет осуществляться за счет Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, председателем которого является наследный принц ближневосточного государства. Заявленная сумма учитывает долговые обязательства «Барселоны», которые оцениваются примерно в 2,5 млрд евро, а также предполагает дополнительное финансирование для дальнейшего управления клубом.

Уточняется, что главным препятствием для реализации сделки является структура владения клубом. «Барселона» принадлежит «сосьос» — болельщикам, которые владеют долями клуба и участвуют в его управлении, включая выборы президента и принятие ключевых решений. Модель коллективного владения не предусматривает полную продажу клуба внешнему инвестору.

В октябре 2021 года Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрел клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл». Сумма сделки по покупке 100% акций составила более 350 млн евро.