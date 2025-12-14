СМИ: наследный принц Саудовской Аравии рассматривает покупку «Барселоны»

По информации источника, сумма потенциальной сделки может составить около 10 миллиардов евро. Предполагается, что финансирование будет осуществляться за счет Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, председателем которого является наследный принц ближневосточного государства. Заявленная сумма учитывает долговые обязательства «Барселоны», которые оцениваются примерно в 2,5 млрд евро, а также предполагает дополнительное финансирование для дальнейшего управления клубом.