Топ-клуб КПЛ принял решение по увольнению тренера

При этом сам Костов после завершения чемпионата подчёркивал, что короткий отрезок работы дал ему понимание реалий актюбинского футбола. Он заявлял о намерении выстроить для команды собственный стиль, сформировать игровую идентичность и работать по современным европейским принципам, а также планировал активную подготовку и усиление состава в зимний период. Тем не менее, эти идеи, судя по всему, не убедили руководство клуба.