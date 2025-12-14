Ричмонд
Топ-клуб КПЛ принял решение по увольнению тренера

Футбольный клуб «Актобе» рассматривает вариант досрочного расставания с болгарским специалистом Николаем Костовым, несмотря на действующий контракт, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Источник: Соцсети

Как сообщает источник, руководство команды уже продвинулось в переговорах с кандидатами на пост главного тренера. Это указывает на высокую вероятность того, что Костов покинет команду в ближайшее время.

Болгарский наставник возглавил «Актобе» в августе текущего года, однако изменить турнирную судьбу команды не сумел. По итогам сезона казахстанской премьер-лиги клуб финишировал лишь на пятом месте, набрав 43 очка, и остался без медалей и путёвки в еврокубки.

При этом сам Костов после завершения чемпионата подчёркивал, что короткий отрезок работы дал ему понимание реалий актюбинского футбола. Он заявлял о намерении выстроить для команды собственный стиль, сформировать игровую идентичность и работать по современным европейским принципам, а также планировал активную подготовку и усиление состава в зимний период. Тем не менее, эти идеи, судя по всему, не убедили руководство клуба.

Отметим, что до прихода в «Актобе» Николай Костов уже имел опыт работы в Казахстане — он возглавлял «Шахтёр» и «Каспий». Теперь же болгарский специалист близок к очередному этапу в своей карьере, а команда из запада страны — к новому тренерскому перезапуску.