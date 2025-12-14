Ричмонд
ПСЖ взял Сафонова на финал Межконтинентального кубка

ПСЖ 17 декабря сыграет с бразильским «Фламенго». Помимо Матвея Сафонова, в Катар поедут вратари Люка Шевалье и Ренато Марин.

Источник: Reuters

Вратарь сборной России Матвей Сафонов вошел в число игроков ПСЖ, которые отправятся на финал Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». Об этом сообщается на сайте французского клуба.

Матч пройдет 17 декабря в Эр-Райяне (Катар).

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике взял в Катар 22 игрока, среди них вратари Люка Шевалье, Ренато Марин и Сафонов.

Сафонов отыграл в трех последних матчах парижан — дважды на ноль (5:0 с «Ренном» и 0:0 с «Атлетиком») и один раз пропустил два гола (3:2 с «Мецем»).

Шевалье не играл из-за травмы.

Межконтинентальный кубок разыгрывают шесть команд, победившие в предыдущем розыгрыше континентальных чемпионатов. В прошлом году его выиграл мадридский «Реал».

