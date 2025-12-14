«Овьедо» объявил об отставке главного тренера

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Выступающий в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу «Овьедо» на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Луиса Карриона.
Каррион возглавлял команду с октября 2025 года. Под его руководством клуб провел девять матчей, в которых четыре раза сыграл вничью и потерпел пять поражений.
«Реал Овьедо» хочет поблагодарить Луиса Карриона и его тренерский штаб за самоотверженность, профессионализм и работу во время его пребывания в клубе, пожелав им всего наилучшего в мире в их профессиональном будущем", — говорится в сообщении клуба.
«Овьедо» идет на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 10 очков.