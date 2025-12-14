Ричмонд
Футбол. Германия
1-й тайм
Вердер
0
:
Штутгарт
0
П1
3.18
X
3.65
П2
2.35
Футбол. Италия
2-й тайм
Дженоа
1
:
Интер
2
П1
100.00
X
10.00
П2
1.08
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Ювентус
П1
3.43
X
3.32
П2
2.26
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Монако
П1
1.95
X
3.93
П2
3.74
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Реал
П1
6.30
X
4.30
П2
1.59
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Лилль
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

«Овьедо» объявил об отставке главного тренера

«Овьедо» уволил главного тренера Карриона после девяти матчей во главе клуба.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Выступающий в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу «Овьедо» на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Луиса Карриона.

Каррион возглавлял команду с октября 2025 года. Под его руководством клуб провел девять матчей, в которых четыре раза сыграл вничью и потерпел пять поражений.

«Реал Овьедо» хочет поблагодарить Луиса Карриона и его тренерский штаб за самоотверженность, профессионализм и работу во время его пребывания в клубе, пожелав им всего наилучшего в мире в их профессиональном будущем", — говорится в сообщении клуба.

«Овьедо» идет на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 10 очков.