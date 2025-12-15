Ричмонд
Футбол. Испания
2-й тайм
Алавес
1
:
Реал
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
16.00
П2
1.06
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Лилль
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Головин: «Погба пока физически вообще не готов»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал физическую форму своего партнера по команде, французского хавбека Поля Погба.

Источник: ФК "Монако"

«Не сказать, что Погба стал партнером по команде, ему пока тяжело. Пока он физически вообще не готов… наверное. Очень прям сложно. Он работает в общей группе? Да-да, он тренируется. Недели три точно», — сказал 29-летний Головин в тревел-шоу FONtour в беседе с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким и советником генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владиславом Радимовым.

Погба играет за «Монако» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 он в трех матчах не отметился результативными действиями. Вместе со сборной Франции нападающий в 2018 году выиграл чемпионат мира.

