Головин: «Погба пока физически вообще не готов»

«Не сказать, что Погба стал партнером по команде, ему пока тяжело. Пока он физически вообще не готов… наверное. Очень прям сложно. Он работает в общей группе? Да-да, он тренируется. Недели три точно», — сказал 29-летний Головин в тревел-шоу FONtour в беседе с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким и советником генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владиславом Радимовым.
Погба играет за «Монако» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 он в трех матчах не отметился результативными действиями. Вместе со сборной Франции нападающий в 2018 году выиграл чемпионат мира.
