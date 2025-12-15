Головин: «Погба пока физически вообще не готов»

«Не сказать, что Погба стал партнером по команде, ему пока тяжело. Пока он физически вообще не готов… наверное. Очень прям сложно. Он работает в общей группе? Да-да, он тренируется. Недели три точно», — сказал 29-летний Головин в тревел-шоу FONtour в беседе с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким и советником генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владиславом Радимовым.