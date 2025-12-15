Ричмонд
Гол Гринвуда принес «Марселю» победу над «Монако»

«Марсель» обыграл «Монако» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Источник: Reuters

Единственный гол на 82-й минуте забил английский нападающий хозяев Мэйсон Гринвуд. За две минуты до этого ВАР не засчитал гол английского форварда «Монако» Фоларина Балогуна из-за офсайда.

Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и нанес четыре удара по воротам, в том числе два — в створ.

«Марсель» после 16 матчей набрал 32 очка и поднялся с четвертого на третье место в турнирной таблице. «Монако» с 23 очками после 16 игр располагается на девятом месте.

Марсель
1:0
Первый тайм: 0:0
Монако
Футбол, Франция, 16-й тур
14.12.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Велодром
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби
Себастьян Поконьоли
Голы
Марсель
Мэйсон Гринвуд
(Пьер-Эмиль Хейбьерг)
82′
Составы команд
Марсель
1
Херонимо Рульи
21
Найеф Агерд
22
Тимоти Веа
33
Эмерсон
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
10
Мэйсон Гринвуд
83′
62
Микаэль Мурильо
58′
5
Леонардо Балерди
28
Бенжамен Павар
58′
14
Игор Пайшан
18
Артур Вермерен
81′
26
Билаль Надир
19
Жоффре Кондогбья
40′
46′
17
Мэтт О`Райли
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
86′
50
Дэррил Бакола
Монако
1
Лукас Градецки
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
64′
12
Кайю Энрике
11
Магнес Аклиуш
10
Александр Головин
9
Фоларин Балогун
5
Тило Керер
22
Мохаммед Салису
6
Денис Закария
18
Такуми Минамино
86′
14
Мика Биерет
15
Ламин Камара
86′
19
Джордж Иленихенья
Статистика
Марсель
Монако
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
18
18
Удары в створ
8
7
Угловые
3
7
Фолы
11
11
Офсайды
0
6
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти