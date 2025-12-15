«Реал» в гостях переиграл «Алавес»

На 24-й минуте счет открыл французский нападающий гостей Килиан Мбаппе. На 69-й минуте испанский форвард «Алавеса» Карлос Висенте забил ответный гол. На 76-й минуте бразильский нападающий «Реала» Родригу установил окончательный счет.
«Реал» выиграл после двух поражений в чемпионата Испании и Лиге чемпионов. С 36 очками после 16 матчей он занимает второе место в таблице Ла лиги. «Алавес» в 16 играх набрал 18 очков и располагается на 12-м месте.
В следующем матче чемпионата «Реал» 20 декабря примет «Севилью», «Алавес» в тот же день сыграет на выезде с «Осасуной».
Футбол, Испания, 16-й тур
14.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Мендисорроса, 19290 зрителей
Главные тренеры
Эдуардо Коудет
Хаби Алонсо
Голы
Алавес
Карлос Висенте
(Антонио Бланко)
69′
Реал
Килиан Мбаппе
(Джуд Беллингем)
24′
Родригу
(Винисиус Жуниор)
76′
Составы команд
Алавес
1
Антонио Сивера
17
Хонни Отто
15
Лукас Бойе
8
Антонио Бланко
14
Науэль Теналья
5
Хон Пачеко
24
Виктор Парада
6′
89′
3
Юссеф Энрикес
20
Калебе
68′
10
Карлес Аленья
21
Абде Реббач
68′
7
Карлос Висенте
19
Пабло Ибаньес
68′
11
Антонио Мартинес
4
Денис Суарес
83′
6
Андер Гевара
90+3′
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
5
Джуд Беллингем
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
17
Рауль Асенсио
22
Антонио Рюдигер
40
Виктор Вальдепеньяс
79′
24
Дин Хейсен
15
Арда Гюлер
78′
16
Гонсало Гарсия
11
Родригу
83′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
80′
89′
30
Франко Мастантуоно
Статистика
Алавес
Реал
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
6
13
Удары в створ
2
6
Угловые
5
7
Фолы
12
13
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гарсия Вердура
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти