МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вратарю мюнхенской «Баварии» Мануэлю Нойеру диагностировали разрыв мышцы правого бедра, сообщается на сайте футбольного клуба.
Капитан мюнхенцев получил травму в воскресенье в матче чемпионата Германии по футболу против «Майнца» (2:2). Сроки восстановления футболиста не уточняются.
Нойеру 39 лет. Он выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе мюнхенской команды вратарь стал 12-кратным чемпионом Бундеслиги, два раза — победителем Лиги чемпионов, выиграл пять Кубков и восемь Суперкубков Германии, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.
Футбол, Германия, 14-й тур
14.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Бо Хенриксен
Голы
Бавария
Леннарт Карл
29′
Гарри Кейн
87′
Майнц
Каспер Потульски
45′
Ли Джэ Сон
67′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
7
Серж Гнабри
42
Леннарт Карл
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
20
Том Бишоф
61′
19
Альфонсо Дэйвис
83′
3
Ким Мин Джэ
73′
11
Николас Джексон
21
Хироки Ито
61′
27
Конрад Лаймер
77′
8
Леон Горецка
61′
45
Александр Павлович
Майнц
33
Даниэль Бац
22
Николас Ферачниг
16
Штефан Белль
14
Вильям Бевинг
7
Ли Джэ Сон
21
Данни да Коста
50′
48
Каспер Потульски
85′
15
Леннард Мэлони
6
Кайсю Сано
24
Сота Кавасаки
62′
9
Арно Норден
17
Бенедикт Холлербах
78′
44
Нельсон Вайпер
Статистика
Бавария
Майнц
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
24
5
Удары в створ
11
2
Угловые
7
0
Фолы
7
8
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Робин Браун
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти