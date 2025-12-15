Ричмонд
Нойеру диагностировали разрыв мышцы правого бедра

Вратарю «Баварии» Нойеру диагностировали разрыв мышцы правого бедра.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вратарю мюнхенской «Баварии» Мануэлю Нойеру диагностировали разрыв мышцы правого бедра, сообщается на сайте футбольного клуба.

Капитан мюнхенцев получил травму в воскресенье в матче чемпионата Германии по футболу против «Майнца» (2:2). Сроки восстановления футболиста не уточняются.

Нойеру 39 лет. Он выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе мюнхенской команды вратарь стал 12-кратным чемпионом Бундеслиги, два раза — победителем Лиги чемпионов, выиграл пять Кубков и восемь Суперкубков Германии, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.

Бавария
2:2
Первый тайм: 1:1
Майнц
Футбол, Германия, 14-й тур
14.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Бо Хенриксен
Голы
Бавария
Леннарт Карл
29′
Гарри Кейн
87′
Майнц
Каспер Потульски
45′
Ли Джэ Сон
67′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
7
Серж Гнабри
42
Леннарт Карл
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
20
Том Бишоф
61′
19
Альфонсо Дэйвис
83′
3
Ким Мин Джэ
73′
11
Николас Джексон
21
Хироки Ито
61′
27
Конрад Лаймер
77′
8
Леон Горецка
61′
45
Александр Павлович
Майнц
33
Даниэль Бац
22
Николас Ферачниг
16
Штефан Белль
14
Вильям Бевинг
7
Ли Джэ Сон
21
Данни да Коста
50′
48
Каспер Потульски
85′
15
Леннард Мэлони
6
Кайсю Сано
24
Сота Кавасаки
62′
9
Арно Норден
17
Бенедикт Холлербах
78′
44
Нельсон Вайпер
Статистика
Бавария
Майнц
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
24
5
Удары в створ
11
2
Угловые
7
0
Фолы
7
8
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Робин Браун
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти