Нойеру диагностировали разрыв мышцы правого бедра

Нойеру 39 лет. Он выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе мюнхенской команды вратарь стал 12-кратным чемпионом Бундеслиги, два раза — победителем Лиги чемпионов, выиграл пять Кубков и восемь Суперкубков Германии, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.