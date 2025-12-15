Ричмонд
Самородов сделал заявление о возвращении в КПЛ

Нападающий сборной Казахстана и грозненского «Ахмата» Максим Самородов высказался о возможном возвращении в КПЛ, передают Vesti.kz со ссылкой на Aladop.kz.

Источник: КФФ

Поводом для комментария стала тема завершения карьеры, поднятая во время общения в соцсетях с блогером Маратом Достаевым.

В ходе эфира Самородову предложили вариант возвращения в Казахстан и выступлений за один из клубов КПЛ, в частности за шымкентский «Ордабасы». Однако футболист дал чётко понять, что не рассматривает подобный сценарий. По словам нападающего, его возвращение на родину возможно лишь при одном условии — если речь будет идти о завершении карьеры в родном клубе.

Самородов подчеркнул, что хотел бы закончить профессиональный путь исключительно в «Актобе» — клубе, с которым связано его футбольное становление и первые серьёзные шаги в карьере. Другие варианты продолжения карьеры в Казахстане он не рассматривает.

В текущем сезоне Максим Самородов провёл за «Ахмат» 22 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В грозненский клуб он перешёл летом 2024 года из «Актобе» — сумма трансфера составила 1 миллион евро.