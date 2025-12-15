Самородов сделал заявление о возвращении в КПЛ

В ходе эфира Самородову предложили вариант возвращения в Казахстан и выступлений за один из клубов КПЛ, в частности за шымкентский «Ордабасы». Однако футболист дал чётко понять, что не рассматривает подобный сценарий. По словам нападающего, его возвращение на родину возможно лишь при одном условии — если речь будет идти о завершении карьеры в родном клубе.