Форвард из России высказался о получении казахстанского паспорта и игре за сборную

Российский нападающий Идрис Умаев не теряет надежд сыграть за сборную Казахстана в будущем. В этом году он сделал большое продвижение по пути к получению паспорта нашей страны, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

Разговорам о желании Умаева стать гражданином Казахстана уже несколько лет. Но эта тема всё ещё остаётся актуальной для 26-летнего форварда.

"Сборная? Интерес есть, потому что мой отец в Казахстане родился, в Талдыкоргане. Больше из-за этого я хочу выступать (за сборную), потому что отец родился там, с Казахстаном нас связывают тёплые отношения, как они наш народ приняли, помогли.

Казахстан, лично для меня, не чужая страна. В начале сезона я вид на жительство (ВНЖ) получил, а паспорт не получилось. Но в следующем сезоне у меня будет пятый год, и если ты пять лет прожил в Казахстане, то они, вроде, должны дать гражданство Казахстана", — сказал Умаев в интервью Адаму Ахмадову.

Напомним, что Умаев в 2021 году играл за карагандинский «Шахтёр», а последние три года провёл в составе «Актобе», с которым в прошлом году выиграл Кубок Казахстана.

В сезоне-2025 Идрис принял участие в 18 матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.