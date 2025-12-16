Ричмонд
Юран объяснил подачу жалобы в ФИФА на «Серик»

Бывший главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран объяснил, почему он и российские футболисты команды обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) с жалобами на турецкий клуб, передает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Первая выплата должна была быть 15 ноября. Клуб попросил разбить зарплату на три платежа, я согласился. В ноябре выплата не пришла. В любом случае, мы получим зарплату, которую нам не платили», — рассказал Юран.

Тренер предположил, что в худшем случае, если клуб прекратит существование, ФИФА может выплатить задолженность через свою страховую систему в течение полутора лет.

29 октября российский тренер Сергей Юран, возглавлявший турецкий «Серик Беледиеспор» с июля 2025 года, был уволен после 11 сыгранных туров, в которых клуб набрал 13 очков и занял 13-е место во втором дивизионе Турции. 50% акций клуба принадлежали Туфану Садыгову.

Причиной ухода тренера стал открытый конфликт с инвестором клуба Садыговым. Юран с бранью в адрес инвестора отреагировал на претензии по поводу непопадания в состав сына Садыгова.