Жирков: «Сафонов очень мало играет. На его месте я бы уже сто процентов ушел из “ПСЖ”»

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков поделился мнением об игровом времени нынешнего голкипера национальной команды Матвея Сафонова, которое он получает в «ПСЖ».

Источник: Getty Images

До недавней травмы основного голкипера парижан Люки Шевалье российский вратарь ни разу не выходил на поле за французский клуб. После того, как Шевалье повредил лодыжку в матче с «Монако», Сафонов провел три игры за «ПСЖ» подряд, пропустив два гола.

«Сафонов провел три игры за восемь месяцев. Это очень мало. Будь я на его месте, уже сто процентов ушел бы из “ПСЖ”. У меня такой характер, не могу я так, а какой у него — не знаю.

Матвей неплохо играет, может уйти в другую европейскую команду. Он хорошо выходил и в Лиге чемпионов, и в чемпионате Франции. Он несправедливо сидит на лавке», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».