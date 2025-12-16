Жирков: «Сафонов очень мало играет. На его месте я бы уже сто процентов ушел из “ПСЖ”»

До недавней травмы основного голкипера парижан Люки Шевалье российский вратарь ни разу не выходил на поле за французский клуб. После того, как Шевалье повредил лодыжку в матче с «Монако», Сафонов провел три игры за «ПСЖ» подряд, пропустив два гола.
«Сафонов провел три игры за восемь месяцев. Это очень мало. Будь я на его месте, уже сто процентов ушел бы из “ПСЖ”. У меня такой характер, не могу я так, а какой у него — не знаю.
Матвей неплохо играет, может уйти в другую европейскую команду. Он хорошо выходил и в Лиге чемпионов, и в чемпионате Франции. Он несправедливо сидит на лавке», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».