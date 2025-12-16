Жирков: «Сафонов очень мало играет. На его месте я бы уже сто процентов ушел из “ПСЖ”»

«Сафонов провел три игры за восемь месяцев. Это очень мало. Будь я на его месте, уже сто процентов ушел бы из “ПСЖ”. У меня такой характер, не могу я так, а какой у него — не знаю.



Матвей неплохо играет, может уйти в другую европейскую команду. Он хорошо выходил и в Лиге чемпионов, и в чемпионате Франции. Он несправедливо сидит на лавке», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».